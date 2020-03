Sud-àfrica comença els 21 dies de confinament amb les dues primeres morts del coronavirus

Sud-àfrica s'ha llevat aquest divendres en el primer dia de confinament obligatori decretat pel govern per frenar el coronavirus, i amb la notícia de les dues primeres morts pel brot. La primera economia de l'Àfrica té al davant 21 dies amb la incertesa i el temor de com es podran seguir les instruccions d'aïllament i higiene en un país on milions de persones malviuen en barriades superpoblades de barraques sense accés a l'aigua ni a lavabos. La infecció ha superat la barrera dels mil afectats, un terç del total del continent.

"La llei és: quedeu-vos a casa", deia la ministra de Governació, Nkosazana Dlamini-Zuma, per convèncer els 56 milions de sud-africans de complir estrictament el període de quarantena. No serà fàcil perquè les bosses de pobresa obliguen milions de persones a haver de buscar-se la vida cada dia pels carrers. A primera hora del matí, la televisió local mostrava com es repeteixen les cues per entrar als supermercats a Johannesburg, la capital econòmica, on el trànsit s'ha reduït molt.

Durant els dies de confinament s'ha prohibit la venda d'alcohol i de tabac, tot i que en els dies previs al toc de queda han augmentat les vendes de les licoreries, i la població només pot sortir per a urgències mèdiques, anar a treballar i comprar menjar. Casinos, clubs nocturns, gimnasos o bars estaran tancats, com ho estan des de fa setmanes totes les escoles del país. No es permeten reunions i els funerals es restringeixen a 50 assistents El transport públic limita la seva capacitat al 50% en taxis, autobusos i les petites furgonetes, que són essencials per als desplaçaments dels treballadors negres ocupats en la jardineria i en les feines domèstiques de les benestants cases de la classe mitjana i alta.

A més, les fronteres s'han bloquejat per a les persones i només s'ha deixat obert un corredor per a l'entrada de les mercaderies. Però l'impacte del confinament sud-africà tindrà segurament un fort impacte més enllà de les seves fronteres perquè el país atrau molts immigrants africans –sobretot del veí Zimbàbue–, així que la pèrdua de llocs de treball i l'aturada econòmica pot fer que es deixin d'enviar les remeses que són essencials per a la supervivència de famílies de tercers països.

Vestit amb uniforme de camuflatge militar per evidenciar que el país està en una guerra contra el virus, el president sud-africà va voler donar ànims a la població en les hores prèvies al confinament obligatori però també va llançar un missatge a la policia i l'exèrcit, que ha començat a desplegar-se pels carrers de les ciutats del país.

Cyril Ramaphosa ha demanat els agents contenció i empatia cap als ciutadans en aquests dies d'exepcionalitat en un país on encara es recorda la dura repressió del règim de l'apartheid als antics guetos negres. "La nostra gent –ha dit el president en un discurs adreçat als militars en què ha conjugat la posada en escena bèl·lica amb el to paternalista– us veurà no com a força de poder, sinó com a força de bondat. Cal que sàpiguen que els cuidareu. Vinga, doneu suport a la nostra gent. Aneu i defenseu la nostra gent".