La justícia dels Estats Units retira els càrrecs contra Michael Flynn, exassessor de Trump

El departament de Justícia dels Estats Units ha retirat els càrrecs criminals que havia presentat contra Michael Flynn, el primer i fugaç assessor de seguretat nacional de Donald Trump, que s'havia declarat culpable de mentir a l'FBI sobre els seus contactes amb un diplomàtic rus. De del Despatx Oval, el president nord-americà ha rebut el canvi de criteri com una gran victòria i ha aplaudit que un "home innocent, un home bo" quedi lliuri de càrrecs.

Aquest dijous el departament de Justícia ha presentat un informe nou després de revisar una "informació acabada de descobrir" en què es conclou que l'FBI va entrevistar "sense justificació" Flynn el febrer del 2017 sobre les seves converses amb l'ambaixador rus Serguei Kisliak el desembre del 2016 en què li havia demanat que no respongués a les sancions de Barack Obama contra el Kremlin, donant a entendre que l'administració Trump seria menys estricta quan assumís la presidència. Flynn va admetre fins a dos cops que havia mentit a l'agència federal en una estratègia perquè en un eventual judici obtingués una sentència lleu. La maquinària de la Casa Blanca, que ara l'aplaudeix com un heroi, primer el va acusar de ser un mentider i després va rectificar per presentar Flynn com un boc expiatori dels demòcrates per acusar-lo de connivència amb Rússia.

Una peça gran del Russiagate

La caiguda de Flynn, que va estar 24 dies a la Casa Blanca, va ser una de les baixes més importants arran de la investigació sobre l'anomenada trama russa encapçalada pel fiscal especial Robert Mueller, que va concloure l'any 2019 després de presentar càrrecs contra una trentena de persones però sense proves d'una presumpta conspiració electoral entre l'entorn de Trump i Rússia. "Són escòria humana. És una traïció", ha etzibat Trump sobre els que van perseguir Flynn. El nou document no l'exculpa d'haver mentit sinó que diu que l'interrogatori de l'FBI estava desconnectat de la investigació russa.

Els sectors més crítics amb Trump han rebutjat la retirada dels càrrecs, un gest que és la prova de la politització del departament de Justícia, actualment sota la batuta de William Barr, i denuncien la "captura del sistema de justícia criminal per al benefici del president", en paraules del grup Ciutadans per la Responsabilitat i Ètica a Washington.

James Comey, l'exdirector de l'FBI que Trump va acomiadar el maig del 2017, ha escrit al seu compte de Twitter que "el departament de Justícia ha perdut els papers", però ha demanat als funcionaris de carrera que hi treballen que "per favor es quedin, perquè Estats Units els necessita".