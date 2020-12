Trump deixa 14 milions d'aturats sense subsidi

La negativa del president dels Estats Units, Donald Trump, a estampar la seva firma al paquet d'estímuls econòmics per fer front a les conseqüències de la pandèmia de covid-19 que va aprovar dimarts el Congrés comença a tenir conseqüències directes sobre els ciutadans nord-americans. Aquest dissabte s'acaben els efectes de l'anterior pla de mesures anticovid, aprovat al març, pel que fa al pagament de subsidis als treballadors que han perdut la feina a causa de la pandèmia. Així doncs, 14 milions de persones deixaran de rebre l'ingrés de 600 dòlars setmanals a què tenien dret fins ara però no podran cobrar encara el xec de 300 dòlars que preveu el nou pla, perquè no serà vigent fins que Trump el validi.

Després de mesos de negociacions, els líders demòcrates i republicans de la Cambra de Representants i del Senat van acordar el cap de setmana passat un paquet d'ajudes de 900.000 milions de dòlars per fer front als efectes econòmics de la pandèmia. La llei, que tenia també el vistiplau de la Casa Blanca, va rebre un suport molt majoritari de les dues cambres, però Trump, que abans de l'aprovació no hi havia mostrat públicament cap objecció, va criticar llavors que les ajudes directes a ciutadans amb ingressos baixos fos només de 600 dòlars (tal com havien defensat els congressistes republicans i el mateix secretari del Tresor) i no de 2.000 (com s'havia proposat des de les files demòcrates).

"Per què els polítics no haurien de voler donar a la gent 2.000 dòlars, en comptes de només 600? [El covid-19] no va ser culpa seva, va ser de la Xina. Doneu els diners a la nostra gent!", va tuitejar Trump el dia de Nadal.

Trump encara no ha vetat formalment la llei ni ha precisat si té intenció de fer-ho. Si ho fa, probablement el Congrés podria anul·lar el veto, perquè requereix una majoria de dos terços i la llei va ser aprovada amb un suport encara més ampli. Però el president també podria deixar passar el temps i esperar que arribi el 3 de gener, el dia en què les cambres actuals es dissoldran i prendran possessió els nous congressistes escollits el 3 de novembre. Si això passa, la llei decaurà automàticament i el procés hauria de tornar a començar.

L'amenaça del tancament

A banda de les ajudes als aturats, als ciutadans amb pocs ingressos i a molts sectors econòmics (des de l'educació fins a la salut, passant per la cultura, les línies aèries i milers de petites i mitjanes empreses), la negativa de Trump a signar també impedeix que entrin en vigor mesures com l'allargament fins al 31 de gener de la prohibició dels desnonaments. Més de 30 milions de persones corren el risc de ser expulsades de casa seva a partir del 31 de desembre, quan deixaran d'estar cobertes pel paquet de mesures del març.

A més, la llei aprovada aquesta setmana al Congrés està vinculada a un paquet d'1,4 bilions de dòlars per finançar l'activitat normal del govern nord-americà. Sense la signatura de Trump aquests diners també quedaran bloquejats i a partir de dimarts començarà el que es coneix com a shutdown, és a dir, un tancament de l'administració per falta de pressupost. Només es podria evitar si abans el Congrés aprova una mesura transitòria per atorgar fons a l'administració perquè pugui continuar funcionant durant uns dies.