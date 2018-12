Més de 160 morts i prop de 750 ferits per un tsunami a Indonèsia

Almenys 168 persones han mort i 745 han resultat ferides arran del tsunami que va colpejar ahir a la nit, sense activar les alarmes, la costa de l'Estret de Sonda, entre les illes indonèsies de Sumatra i Java, segons informen aquest diumenge els equips d'emergència. Encara no està clara la xifra de desapareguts.

Les autoritats atribueixen el tsunami a un possible lliscament de terra submarí produït per l'erupció del volcà Krakatoa. El desastre natural no va activar les alarmes perquè no s'havia registrat cap terratrèmol potent abans.

540x306 Krakatoa (el punt vermell) és una illa volcànica situada molt a prop de la costa occidental de l'illa indonèsia de Java Krakatoa (el punt vermell) és una illa volcànica situada molt a prop de la costa occidental de l'illa indonèsia de Java

Centenars d'habitatges i altres edificis han quedat "molt danyats", segons ha explicat Sutopo Purwo Nugroho, portaveu de l'agència de mitigació de desastres. Milers de residents de la zona han hagut de ser evacuats.

VIDEO of destruction from tsunami in Indonesia that has killed dozens pic.twitter.com/mpg6fw0Q9s — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 23 de desembre de 2018

El 1883, l'erupció del volcà Krakatoa va deixar més de 36.000 morts després de desencadenar una sèrie de tsunamis.

Les autoritats han advertit els residents i turistes de les zones costaneres de l'Estret de Sonda que es mantinguin allunyats de les platges i han emès un avís d'alta marea fins al 25 de desembre. "Les persones que han sigut evacuades, que no tornin encara", ha assenyalat Rahmat Triyono, un oficial de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG).

540x306 Alguns ciutadans esperen dins de les mesquites a ser evacuats / REUTERS Alguns ciutadans esperen dins de les mesquites a ser evacuats / REUTERS

Els serveis d'emergències i de rescat estan tenint dificultats per accedir a les zones afectades, ja que algunes carreteres han quedat bloquejades per les runes de les cases destruïdes, cotxes bolcats i arbres caiguts.

Nombroses persones es van veure sorpreses pel tsunami en no haver-hi cap alarma activada. Els assistents a un concert d'un grup de música pop indonesi que estava actuant a Tanjung Lesung - un lloc turístic a prop de la capital, Jakarta- es van veure sorpresos per les onades causades pel tsunami, que es van emportar l'escenari causant la mort de diverses persones, entre les qual un dels músics de la banda.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8 — BNO News (@BNONews) 23 de desembre de 2018

La costa occidental de la província de Banten, a Java, ha sigut la zona més afectada.

El Krakatoa, un volcà actiu a mig camí entre Java i Sumatra, ha estat llançant cendres i lava els últims mesos. L'erupció d'ahir es va produir cap a les 21.00, hora local, i el tsunami es va desencadenar mitja hora més tard, segons l'agència de meteorologia BMKG.