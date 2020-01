La Xina confina la ciutat origen del virus

Després d’una reunió que va durar gairebé tot el dia, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va dir ahir que s’esperaria fins avui dijous per decidir si declara el brot de coronavirus detectat a la Xina com a emergència sanitària internacional. “La situació és canviant i complexa”, va argumentar el director de l’OMS, Tedros Adhanom. Sí que es va decidir ahir a última hora tancar completament la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina, l’origen del brot. Es van aturar tots els sistemes de transport cap a la ciutat i es va demanar als seus ciutadans de no sortir-ne fins a nou avís. S’intenta així evitar el contagi i apaivagar una mica l’alarma generada per aquest nou virus de la família de la SARS (sigla en anglès de síndrome aguda respiratòria greu). Si finalment avui es declara l’emergència internacional, seria la sisena en l’última dècada.

El fet que el virus hagi traspassat fronteres dona arguments a la possibilitat de declarar l’emergència internacional: Tailàndia n’ha detectat quatre casos i el Japó, Corea del Sud, Taiwan i els Estats Units, un cadascun. Mèxic també investiga un possible cas al seu territori.

Per aquest motiu, molts aeroports internacionals han augmentat les mesures de control, sobretot en els vols provinents de la Xina i de països de la regió. Austràlia i els Estats Units, per exemple, fan controls mèdics a tots els passatgers d’aquests vols, i l’executiu xinès també ha advertit la població que no viatgi fins a la regió de Hubei, de la qual Wuhan és la capital, i ha reiterat que els ciutadans prenguin tota mena de mesures de prevenció.

Ahir, a més, es va anunciar el tancament de totes les xarxes de transport que porten a la ciutat de Wuhan, que té 11 milions d’habitants, i la suspensió de tots els vols que hi entren i en surten a partir d’avui a les deu del matí.

Wuhan, el principal centre comercial i industrial de la zona central de la Xina, és on va sorgir el nou coronavirus. Es creu que la infecció prové del contacte amb animals vius al mercat de marisc de Huanan, en aquesta mateixa ciutat. A la Xina és habitual que el peix i el marisc estigui viu en peixeres als mercats o supermercats fins que el consumidor el compra. Es creu que el brot pot haver sorgit del tràfic il·legal d’espècies animals per al seu consum. La majoria dels afectats treballaven en aquest mercat, que s’ha clausurat per evitar més contagis.

Pequín creu que el virus d’aquest tipus de pneumònia hauria pogut mutar, cosa que el fa més resistent i també en facilita el contagi. A més, que estiguin a punt de començar les vacances de l’Any Nou xinès incrementa el neguit de les autoritats: s’esperen uns 3.000 milions de desplaçaments i es calcula que uns 440 milions de xinesos viatjaran aquests dies per reunir-se amb la família.

A principis de gener científics xinesos van identificar la soca del virus -que van batejar com a 2019-nCoV- com un nou coronavirus, una família de patògens a la qual pertanyen virus responsables de malalties lleus com el refredat i molt més letals com la SARS. Precisament una epidèmia de SARS que tenia per focus també la Xina va deixar més de 800 morts a tot el món entre el 2002 i el 2003.

Què en sabem fins ara del nou coronavirus 2019-nCoV El nou coronavirus és un virus de la família de la SARS (síndrome respiratòria aguda greu) i la MERS (síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà), dues malalties que es transmeten d’animals a humans però també entre humans, com s’ha confirmat en aquest cas, batejat com a nou coronavirus del 2019 o 2019-nCoV. Símptomes Aquestes malalties afecten el tracte respiratori, sobretot els pulmons, i els principals símptomes són més intensos que una grip, amb febre, dolor i malestar general i problemes respiratoris de moderats a greus, segons explica l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que fa anys que treballa en aquest àmbit. Quin és l’origen Encara no se sap quin ha sigut l’origen de la infecció, malgrat que s’especula que podria provenir d’animals infectats al mercat de Wuhan. Un primer estudi, en què ha participat l’IRTA, suggereix que les civetes, popularment conegudes com a gat mesquer, i els pollastres, podrien ser portadors del virus. Altres brots Fins ara, el 2019-nCoV es pot considerar menys agressiu, amb una mortalitat de l’1,5%, segons l’IRTA. L’epidèmia de SARS de fa quinze anys va deixar 8.000 infectats, 800 morts i una taxa de mortalitat del 10%. La MERS, activa però continguda a la península Aràbiga, va deixar 2.500 infectats, 850 morts i un 35% de mortalitat. Recerca En pocs dies, uns quants centres de recerca mundials, sobretot de la Xina, han aconseguit identificar diferents seqüències genètiques del nou coronavirus, i han pogut confirmar que té un 70% de similitud amb la SARS. També es fan esforços per aïllar el virus, per crear-ne vacunes o altres tractaments.