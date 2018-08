Les vuit llibretes de la corrupció argentina

L’exmilitar Oscar Centeno, de 61 anys, va adquirir un costum durant els seus més de 25 anys com a sotsoficial de l’exèrcit argentí, temps durant el qual es va encarregar d’un arsenal militar: apuntar-ho tot en una llibreta. Aquest hàbit es va convertir en una obsessió quan va passar a la vida civil, i és gràcies a les seves anotacions concretament en vuit llibretes que s’ha destapat un dels més grans entramats de corrupció i pagament de comissions il·legals del país sud-americà lligats a l’obra pública i als concursos públics. Ja hi ha quinze persones detingudes entre polítics de l’etapa kirchnerista, exfuncionaris de la Casa Rosada i empresaris, i una desena de directius de diferents empreses ja han confessat o bé estan disposats a fer-ho com a penedits a canvi de beneficis judicials. I la llista de possibles investigats i implicats creix cada hora que passa. Avui l’expresidenta de l’Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha de declarar davant el jutge.

Oscar Centeno, com a xofer del número 2 del ministeri de Planificació Federal, encarregat de l’obra pública executada per la Casa Rosada, va presenciar suposats pagaments de comissions i suborns amb bolsos i maletins durant l’etapa de govern del matrimoni presidencial dels Kirchner entre el 2003 i el 2015. Amb una precisió mil·limètrica i obsessiva, el xofer Centeno va apuntar durant anys el dia, l’hora i el lloc de desenes d’entregues de bolsos i maletins carregats suposadament de dòlars que els empresaris detinguts entregaven al secretari d’Estat de Planificació Federal, Roberto Baratta -ara a la presó-. Diners que després arribaven als Kirchner, segons el xofer, que ara està sota protecció judicial.

“Tot plegat ja es veia a venir, era evident que tard o d’hora sortiria a la llum”, destacava l’expresident de l’Argentina Eduardo Duhalde poc després de coneixe’s l’existència d’aquestes llibretes en les quals el xofer Centeno apuntava com i quan es pagaven els suposats suborns i les comissions il·legals a canvi d’obra pública. “Tots ho sabíem, periodistes i polítics, però no en teníem proves per denunciar-ho; ara sí”, destacava Duhalde en declaracions al diari La Nación.

Qui ha destapat el cas

I és que ha sigut precisament el diari argentí La Nación el que ha destapat aquest cas de suposades comissions monumentals i il·legals, i pagaments de suborns per part d’empresaris i directius de companyies constructores al govern dels Kirchner. Les llibretes del xofer Centeno van arribar a un periodista del diari el mes d’abril passat. Des de llavors i fins fa poc més d’una setmana, un equip format per tres periodistes les ha estat analitzat fins que les van posar a disposició d’un fiscal quan van ser conscients de la magnitud del cas.

Entre els directius i empresaris detinguts hi ha Juan Carlos Goycochea, exresponsable a l’Argentina del grup constructor i energètic espanyol Isolux Corsán, que ha demanat ingressar al programa judicial conegut com a imputat-col·laborador a canvi d’aportar dades significatives a la investigació. Segons la premsa argentina, Goycochea ha declarat davant el jutge que en diverses ocasions va rebre, per part d’exfuncionaris kirchneristes, pressions per aportar diners a les campanyes electorals del kirchnerisme. Segons fonts judicials que recullen els mitjans de comunicació argentins, també han declarat els mateixos empresaris de la construcció i l’obra pública que estan detinguts i sota investigació judicial.

A l’Argentina continua sense resposta el motiu pel qual aquest xofer i exmilitar va apuntar durant anys en unes llibretes com i quan es feien els pagaments il·legals, en alguns casos fins i tot a la residència presidencial oficial dels Kirchner. Segons l’advocat de Centeno, ho va fer per la seva disciplina militar de sempre i per si de cas. El més estrany del cas, però, és que les llibretes originals no han aparegut, així que el que té a les seves mans la justícia argentina són còpies. “Hi estan implicats un gran nombre d’empresaris i funcionaris, i el més probable és que els empresaris acceptin col·laborar amb la justícia i es declarin víctimes d’extorsió per part de l’estat”, destacava Leandro Despouy, exauditor general de l’Argentina entre el 2002 i el 2016, un càrrec de control de l’estat en mans de l’oposició.

Immunitat com a senadors

L’expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha de declarar avui davant el jutge. Fins ara l’ex cap d’estat no ha fet cap declaració sobre aquests suposats pagaments i comissions que hauria rebut especialment el seu marit, Néstor Kirchner, quan va estar al capdavant de la Casa Rosada abans que ella (2003-2007). Fernández de Kirchner està processada en altres causes judicials, acusada de suposat enriquiment il·lícit, corrupció i blanqueig de capitals. Tot i que un jutge va ordenar fa uns mesos la seva detenció, com que és senadora gaudeix del benefici de ser aforada i, per tant, no pot ser detinguda per la policia. El Senat argentí, per una tradició molt particular, no accepta desaforar els senadors imputats tret que hi hagi una sentència ferma final de la Cort Suprema de Justícia. Per aquest motiu l’expresident Carlos Menem exerceix com a senador sense cap problema, tot i que carrega a l’esquena dues condemnes judicials de dues instàncies diferents, però encara no del màxim tribunal argentí.