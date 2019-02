Diana Riba: “En Raül estava relaxat: ha dit el que volia i dormirà molt tranquil”

Diana Riba (Barcelona, 1975) surt contenta de l’interrogatori del seu marit, Raül Romeva, en un dia assenyalat: es compleixen 365 dies d’empresonament preventiu.

Com ha viscut el dia?

Amb molts nervis, perquè vens al Tribunal Suprem a veure declarar el teu marit acusat de rebel·lió, sedició, malversació... i que a sobre és a la presó. Avui s’hi barreja aquest tema emocional, que és que fa un any que és a la presó, i això remou.

S’ha tret un pes de sobre?

Sí, clarament. És un dia important que feia molts mesos que preparava. Que arribi el dia i surti així de bé, ens deixa molt tranquils.

Com creu que ho ha fet?

Molt convençut, no s’ha deixat res. Ha estat serè i molt segur de dir tot el que volia dir. Estava molt tranquil. Ara que estem aquí parlant veig com estan marxant amb la furgoneta cap a la presó...

Què li ha traslladat?

Estava molt relaxat després d’haver-se tret la declaració de sobre. Hem parlat de com s’havia sentit i que aquesta nit dormiria molt tranquil.

Abans s’han pogut veure?

Ha estat molt ràpid i l’hem animat que s’ho prengués amb pausa i amb el temps necessari per explicar tot el que volia.

Els dies previs han sigut de nervis?

Ens hem pogut veure molt poc a Soto del Real, només dues hores. Per això diem que no es pot arribar a un judici en presó preventiva. Hem tingut menys comunicació que abans.

¿Perjudica no respondre a la Fiscalia?

No. La Fiscalia fa el relat de la rebel·lió i no hi entrarem, perquè no fa referència als fets del Raül. Quedarà clar que no hi ha hagut violència.

¿Té un punt de provocadora aquesta estratègia?

No, el que representa és que és un judici polític i que s’ha de retornar el debat a la política.

Quina esperança tenen del judici?

Es veurà la negació del relat de la Fiscalia i no podem esperar una altra cosa que l’absolució. Hi ha un punt d’indignació que estiguin a la presó quan encara no s’ha demostrat amb cap prova ni la rebel·lió ni i la sedició.