Forcadell no va parlar davant la seu d'Economia el 20-S, com assegura la secretària judicial

La secretària judicial del 13, Montserrat del Toro, que va ser l'encarregada de fer els escorcolls a la seu de Vicepresidència el 20 de setembre, ha afirmat avui durant la seva compareixença al judici de l'1-O que des de l'interior de l'edifici va reconèixer la veu de Carme Forcadell entre els milers de concentrats a l'exterior. "Va ser l'única veu femenina que vaig poder identificar per megafonia", ha subratllat Del Toro. Aquestes paraules han fet que l'expresidenta del Parlament s'adrecés a la seva advocada, Olga Arderiu, com s'ha pogut veure en les imatges televisives, per dir-li que ella no havia parlat aquell dia davant d'Economia.

En ser preguntada per l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, Del Toro ja no s'ha expressat amb tanta seguretat. Després d'admetre que no sabia que hi havia una 'speaker' a l'escenari a l'exterior d'Economia -ni tan sols sabia que hi havia un escenari- ha matisat: "Em va semblar reconèixer la veu de la senyora Forcadell, però no puc assegurar-ho", ha dit, recordant que no va sortir a mirar per les finestres de l'edifici i que la presència de Forcadell a la concentració la va saber per un agent de la Guàrdia Civil. També ha assegurat que no va sentir les actuacions musicals de la tarda.

Posteriorment, a preguntes d'Arderiu, Del Toro no ha pogut donar més detalls. "No recordo el despatx on era, potser estàvem al de Jové", ha exposat abans de reconèixer que "les finestres estaven tancades". La secretària ha justificat que no ho notifiqués en la seva primera declaració per l’"estrès" i la "por" que encara tenia. "Seguia molt nerviosa i emocionalment vaig aguantar tres o quatre dies recopilant informació fins que la meva salut es va deteriorar i em vaig agafar la baixa".

Tampoc va testificar que havia sentit Forcadell el 16 d’octubre quan va declarar a l’Audiència Nacional per videoconferència. "Ara un any i mig després he reviscut el que va passar cada dia i tinc més detalls", ha assegurat abans de sentenciar que "la nostra percepció, dels que estàvem dins, era molt diferents dels que estaven fora". Sigui com sigui, ha matisat un cop més que no té clar que fos ella. "No dic que sigui ella, dic que un agent de la policia me la va identificar", ha exposat.

Forcadell, segons va explicar en la seva declaració al judici, es va personar a la seu d'Economia per donar ànims a Oriol Junqueras per la detenció de col·laboradors afins i, quan va arribar l'exvicepresident, el va saludar i va marxar al cap d'uns minuts. En cap cas, però, va fer declaracions a la premsa o es va dirigir als manifestants i es va limitar a fer una piulada des del seu compte de Twitter quan es va assabentar de l'operació.

Tot el suport al personal de la Generalitat perseguit per la Guàrdia Civil. Prou repressió, volem democràcia! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 20 de septiembre de 2017

Forcadell sí que va fer una declaració institucional al Parlament, cap a les tres del migdia, per denunciar aquella actuació policial. Flanquejada pels expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, va fer una compareixença institucional per criticar l'"atac a les institucions de Catalunya" pel macrooperatiu policial desplegat aquell dia per la Guàrdia Civil per aturar el referèndum.

L'aleshores màxima responsable de la cambra catalana va fer una crida a respondre a "aquesta ofensiva antidemocràtica" omplint les urnes de vots el dia 1-O. "Cridem a la participació de tots els ciutadans i ciutadanes al referèndum de l'1-O. Sigui quin sigui el resultat, Catalunya haurà guanyat", va concloure Forcadell, que va afirmar que Govern, societat civil i ciutadania es mantindrien units davant "els atacs". "La nostra gran força és la democràcia, i tenim molt clar que la millor solució és el vot", va assegurar.

"Davant els escorcolls, clavells i paperetes. Davant les amenaces, somriures i vots", va defensar la presidenta del Parlament, que va fer una crida a "no caure en provocacions" i "reaccionar de manera pacífica, democràtica i serena" desmuntant així la suposada violència que es requereix per atribuir als presos polítics el delicte de rebel·lió.

Com abans havia fet Puigdemont des del Palau de la Generalitat, Forcadell també va interpretar que amb aquell operatiu policial l'Estat suspenia l'autonomia de Catalunya i va vulnerar drets fonamentals. "Ens trobem davant l'aplicació d'un estat d'excepció 'de facto', d'una vulneració flagrant dels drets i llibertats democràtiques", va lamentar.