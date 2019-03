Torrent assegura que la llei de transitorietat tenia l'objectiu d'obrir un "procés de negociació" amb l'Estat

El judici del Procés, en directe

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

El president del Parlament, Roger Torrent, pren el relleu de José Antonio Nieto en el torn d'interrogatoris a testimonis al judici del Procés, i ho ha fet per avalar els passos que va seguir l'independentisme al Parlament per celebrar l'1-O i, especialment, el paper de Carme Forcadell. "No podia fer altra cosa que admetre les lleis [de desconnexió] a tràmit", ha afirmat. "La finalitat de les lleis del 6 i 7 de setembre era que es pogués votar i decidir lliurement el futur" de Catalunya", ha anotat Torrent, citat pel seu paper com a portaveu adjunt de JxSí l'anterior legislatura.

Torrent també ha donat a seva versió sobre els objectius de la llei de transitorietat i, tal com ja han exposat alguns dels acusats, ha considerat que pretenia "establir diàleg i negociació des d'una perspectiva multilateral amb el govern de l'Estat". "Buscava seguretat pel conjunt de la ciutadania i les institucions", ha anotat el president de la cambra, que ha puntualitzat, però, que la llei de transitorietat "mai es va fer efectiva ni va tenir efectes jurídics".

Abans de començar l'interrogatori, Torrent ha volgut constatar la "distorsió" que suposa que hi hagi diputats a la cambra catalana que es trobin en situació de presó preventiva i, alhora, subratllat "l'extrema gravetat que l'extrema dreta" exerceixi l'acusació popular en el judici. Tanmateix, Vox és l'acusació que l'ha proposat com a testimoni i ha engegat l'interrogatori demanant a Torrent si es poden inadmetre des de la mesa qualsevol iniciativa parlamentària. "S'estaria censurant la iniciativa dels diputats i els grups parlamentaris i també la representació política", ha assenyalat l'exportaveu adjunt de JxSí, que ha apuntat que només es rebutgen si no s'ajusten a la formalitat que preveu el reglament. En relació a la tramitació de resolucions o normes que no compten amb el vistiplau dels lletrats de la cambra, Torrent ha apuntat que els seus informes "no són vinculants".

El president de la cambra ha subratllat el seu plantejament polític i ha advertit que l'independentisme "no plantejarà cap altra opció de futur" que el referèndum. "Tornarem a votar", ha assegurat el dirigent d'ERC, i ha criticat que s'estigui jutjant els líders sobiranistes per haver organitzat i participat en l'1-O. "Avui al banc dels acusats hauríem de ser milers de catalans i catalanes, jo el primer", ha destacat, en la línia del que va expressar la setmana passada l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Espejo-Saavedra carrega contra Forcadell

El vicepresident segon de la mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha comparegut per abordar el paper de Carme Forcadell com a presidenta de la cambra l'anterior legislatura i, a preguntes de la fiscalia, ha anat confirmant les múltiples negatives de la majoria sobiranista a la mesa a fer cas de les resolucions del Tribunal Constitucional. Saavedra ha carregat contra els membres de l'òrgan governatiu del Parlament que es posicionava favorablement a acceptar les iniciatives que xocaven "frontalment" contra els dictats del TC, i ha criticat que en algunes ocasions s'oposaven a la petició de l'oposició que es demanés un informe jurídic als lletrats de la cambra catalana.

651x366 Espejo-Saavedra, al Suprem Espejo-Saavedra, al Suprem

Saavedra ha parlat d'un procediment "ad hoc" per tramitar les lleis de desconneció el 6 i 7 de setembre per part de l'independentisme sabent que s'enfrontaven a molts "obstacles parlamentaris i constitucionals". El diputat de Cs ha descrit que primer es va intentar el procés de lectura única però que es va descartar per la suspensió cautelar del TC i que després es va optar per la via de l'alteració de l'ordre del dia durant el ple, amb una admissió a tràmit exprés de les normes quan ja portaven un mes registrades. "Es volia evitar la impugnació abans que es portés a ple", ha anotat Saavedra, que ha qualificat de "frau de llei" la "supressió dels tràmits" com acudir al Consell de Garanties Estatutàries.

Saavedra ha assenyalat és potestat de la mesa admetre o inadmetre iniciatives parlamentàries en funció del "reglament i d'altres deures". El diputat de Cs ha recordat que aquesta legislatura s'han rebutjat algunes propostes, però ha apuntat que s'ha fet per motius "formals". En canvi, preguntat per les propostes sobre la independència que havia presentat Solidaritat Catalana per la Independència quan tenia representació al Parlament es van rebutjar per "motius materials i de fons", perquè abordaven qüestions que no eren competència de la Generalitat.

La fiscal Consuelo Madrigal també ha demanat opinió sobre les visites d'europdiputats al Parlament amb motiu de l'1-O i Saavedra ha situat aquestes invitacions "organitzades pel Diplocat" com una mesura de "blanquejar el que era un atemptat a la democràcia". L'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, ha volgut saber quin grau diferenciat de responsabilitat tenia Forcadell i el marge de maniobra per actuar en tant que presidenta. El vicepresident segon de la mesa ha apuntat que tots els membres estaven advertits i que la potestat de Forcadell es limitava a fixar l'ordre del dia de les reunions de la mesa i que va decidir no incloure les lleis de desconnexió. "Jo demana que s'incloguessin per poder-me posicionar en contra de la seva qualificació", ha explicat.