L'exministra de Sanitat Leire Pajín, Montilla i Coscubiela, entre les 200 visites d'autoritats als presos

Gairebé dues-centes autoritats han visitat els presos polítics durant el mig any que han estat reclosos en presons catalanes. L'exministra de Sanitat i exsecretària d'organització del PSOE, Leire Pajín, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, i l'exportaveu de Catalunya Sí que Es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, són algunes de les aparicions més curioses a la llista del registre d'entrades als centres penitenciaris del Catllar, Lledoners i Puig de les Basses, revelada per 'Eldiario.es'.

Pajín al·lega al digital que hi va anar perquè és amiga personal de Jordi Turull i que està totalment desvinculada de la política. Montilla apareix dues vegades a la llista –igual que Coscubiela–, tot i que només en va transcendir una visita.

L'expresident no és l'únic socialista que apareix al registre. Les diputades del PSC Alicia Romero i Marta Moreta, i exconsellers socialistes com ara Mar Serna, Joaquim Nadal i Josep María Vallès, també hi surten. Per part d'Iniciativa per Catalunya, hi ha la diputada Marta Ribas i l'eurodiputat Ernest Urtasun, que va visitar els presos dues vegades. Entre els comuns hi ha la coneguda visita de Pablo Iglesias, i destaquen les vuit visites que els va fer l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, les set del primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, les cinc del cap de llista de Catalunya en Comú a les generals, Jaume Asens, i les tres de l'exdiputat Xavier Domènech. L'exportaveu dels comuns i número 2 de Maragall per Barcelona, Elisenda Alamany, també els va visitar tres cops, mentre que 'Eldiario.es' subratlla que l'ara número 4 de la llista d'ERC a les generals, Joan Josep Nuet, no visita Oriol Junqueras des de l'agost de l'any passat.

Els noms que encapçalen la llista en nombre de visites són, amb tot, relacionats amb els sindicats. El secretari general de la UGT, Camil Ros, va visitar els presos fins a 20 vegades –12 vegades Dolors Bassa, que va ser líder del sindicat a Girona abans de ser consellera–. El segueix el secretari general de CCOO, que va fer cinc visites als presos, dues de les quals a Jordi Cuixart, que destaca per ser el líder independentista que més visites ha rebut a les presons catalanes.