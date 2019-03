Els croats pengen el seu cap de turc: Trapero

Ja se sap: els cristians acostumaven, després de derrotar els turcs en les croades, a penjar el cap de la seva víctima en una llança i passejar-la davant els combatents perquè es desfoguessin. Per aquest motiu el cap de turc era responsable de tots els mals. Sí, fins i tot d’aquells dels quals els culpables són uns altres .

El major Josep Lluís Trapero és el cap de turc en aquest Tribunal Suprem. Si, com afirmen els testimonis de la Fiscalia, era evident ja des que el coronel Diego Pérez dels Cobos va ser nomenat el 21 de setembre del 2017 coordinador de les forces antireferèndum de l’1 d’Octubre que Trapero i els Mossos d’Esquadra no impedirien la celebració de la consulta, per què no es va organitzar una alternativa per aconseguir frustrar l’1-O? I si, com va sostenir ahir, el coronel Pérez dels Cobos va saber el 28 de setembre del 2017 que Trapero no col·laboraria per impedir l’1-O, per què no va portar l’assumpte al govern de Mariano Rajoy per analitzar un pla B?

Els comandaments policials sabien que per emprendre amb èxit el pla es necessitaven entre 60.000 i 90.000 homes i dones, segons les xifres que calculava l’aleshores secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto. Rajoy no volia una reedició del 9-N del 2014 per no tornar a fer el ridícul, sobretot quan l’1-O es presentava no com un procés participatiu sinó com un referèndum en tota regla.

Però el seu equip no sabia com evitar-ho. El dispositiu rudimentari que van muntar no servia ja d’entrada per l’escassa quantitat de forces disponibles per bloquejar els 2,3 milions de votants potencials, xifra dels mobilitzats el 9-N. Que l’afluència no disminuiria es podia intuir per les massives Diades. El dispositiu, doncs, no tenia cap possibilitat de triomfar.

Però la prova sobre la conducta dels Mossos d’aquells dies és que mentre que a Trapero li estan fent vudú, el seu número dos en aquella pretesa rebel·lió, Ferran López, va ser nomenat, pels mateixos que criminalitzen el seu anterior cap, en el lloc de Trapero hores després de l’aplicació de l’article 155.

Es tracta de penjar el cap de turc de Trapero en una llança o situar-lo al banc dels acusats del Suprem sense ser-ho (ho és a l’Audiència Nacional). I no hi és per una maniobra de l’instructor Pablo Llarena, que, tot i que veu els Mossos com l’exèrcit de Pancho Villa, va rebutjar incorporar-lo a la causa que s’està enjudiciant. I mira que la seva actual companya, Carmen Lamela, l’hi va sol·licitar al passar-li el cas des de l’Audiència Nacional. Però el paladí de la rebel·lió, Llarena, va dir que no a Lamela i va menystenir els fiscals que van gosar demanar-l’hi.

I Trapero veu ara indefens que és el cap de turc penjat al saló de plens del Suprem. Serà cridat en aquest judici en qualitat de testimoni, sí, segons va recordar ahir el president Manuel Marchena. I hi acudirà pel fet de ser acusat a l’Audiència Nacional acompanyat de la seva lletrada Olga Tubau. Però, mentre aquest dia arriba, ell no pot dir res. I la seva lletrada tampoc pot interrogar aquí aquells que estomaquen el seu cap de turc dia sí dia no.

Els que van ser incapaços de muntar una operació seriosa per evitar l’1-O, els que ni tan sols van poder trobar les urnes, tenen el seu cap turc. Juguen, tot s’ha de dir, amb un avantatge que soscava les bases de l’estat de dret.