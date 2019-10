El '30 minuts' sobre la sentència del Procés va ser el més vist de l'últim any

El 30 minuts d'aquest diumenge va ser el més vist de l'últim any. El reportatge Sentenciats, que posava el focus en les conseqüències socials i polítiques de la sentència del judici del Procés, va aconseguir 741.000 espectadors i una quota de pantalla del 25,7%. Cal retrocedir fins al 30 de setembre de l'any passat per trobar un resultat millor per a aquest programa. Aquell dia, la vigília del primer aniversari de l'1-O, el 30 minuts va emetre Marcats per l'1 d'Octubre, que va batre el rècord històric del format al reunir 981.000 persones i assolir un share del 31,5%.

A Sentenciats, quatre equips del 30 minuts observaven les reaccions de polítics, ciutadans, condemnats, advocats i familiars al llarg de l'última setmana, des del moment precís en què el Tribunal Suprem va fer pública la sentència. El reportatge va ser la segona emissió més vista del dia, amb més del doble d'audiència que els seus dos principals rivals: la pel·lícula d'Antena 3 Mechanic: Resurrection (amb 329.000 espectadors i un 14,1% de quota de pantalla) i el debat de Gran Hermano VIP (271.000 i 15,2%).

El programa líder de la jornada va ser el Telenotícies cap de setmana vespre, que amb 1.022.000 espectadors i un 34,8% de quota de pantalla va aconseguir el millor resultat des del 9-N del 2014, quan va arribar a 1.150.000 seguidors (tot i que aquell dia el share va ser del 30,4%). També el Telenotícies cap de setmana migdia, tercer programa més vist, va aconseguir un resultat molt alt: el van mirar 701.000 persones, que li van atorgar un 32,9% de quota. Des del 7 de gener de l'any passat, quan va tenir 704.000 espectadors, aquest informatiu no aconseguia una audiència tan positiva.

Més enllà dels programes informatius, el concurs Atrapa'm si pots es va anotar el millor registre des de la seva estrena, el novembre de l'any passat, amb 358.000 seguidors i un 14,3% de quota. Això li va permetre convertir-se en el cinquè espai més vist del dia.