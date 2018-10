'Marcats per l'1 d'Octubre' bat el rècord històric del '30 minuts'

Pràcticament un milió de persones van veure aquest diumenge el reportatge 'Marcats per l'1 d'Octubre', que visitava cinc poblacions catalanes que van ser víctimes de la repressió policial durant el referèndum de l'any passat. En concret, l'emissió va tenir 981.000 seguidors i una quota de pantalla del 31,5%, la qual cosa converteix aquest reportatge en el més vist en 34 anys d'història del '30 minuts'. El programa també va ser l'emissió més vista de tot el mes de setembre.

TV3 oferirà aquest dilluns dues noves mirades sobre els fets que van tenir lloc fa un any, en una edició especial del 'Sense ficció'. A les 21.55 hores s'emetrà 'La gent de l'escala', que se centra en la càrrega que la Policia Nacional va fer a l'Institut Pau Claris de Barcelona: una vintena de les persones que eren en aquell col·legi electoral expliquen com van viure uns fets que van quedar immortalitzats en diversos vídeos que mostren com els agents van llançar gent escales avall i com un policia fins i tot va donar una puntada de peu contra un ciutadà.

A continuació, a partir de les 23.05 hores s'oferirà 'El xoc', que fa un seguiment de tot el que va passar a Catalunya des del 4 de juliol, quan es va presentar la llei del referèndum, fins al 27 d'octubre, amb la proclamació de la República i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.