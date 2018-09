L’AMC vol allargar l’univers de ‘The walking dead’ deu anys més

La cadena nord-americana AMC vol continuar traient suc de l’univers de 'The walking dead' durant “una dècada o més”. Ho va confessar fa uns dies el president de la companyia, Josh Sapan, segons ha recollit el portal 'The Hollywood Reporter'. Sapan assegura que tenen un “pla curós” que els permetrà respectar “el món” de la franquícia de zombis durant molts anys. L’executiu no va donar més detalls sobre aquest projecte, però no hauria d’implicar per força que la sèrie original s’allargués durant deu temporades més, sinó que podria incloure la creació de noves ficcions derivades.

'The walking dead', basada en els còmics de Robert Kirkman, va debutar l’any 2010 i el 7 d’octubre estrenarà la novena temporada, l’última en la qual participarà Andrew Lincoln, l’actor que dona vida al protagonista, Rick Grimes. El 2015 la sèrie va donar lloc a un 'spin-off', 'Fear the walking dead', que acabarà la quarta temporada el dia 30 però que ja té garantida la cinquena.