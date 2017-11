Aina Vives, nova directora de l’ARA Balears

La periodista Aina Vives serà la nova directora de l’ARA Balears en substitució de Ferran Aguiló, que durant els últims dos anys ha estat al capdavant del diari i a qui l’empresa ha agraït la seva dedicació per consolidar el projecte com la publicació en català de referència a les Illes. El relleu en la direcció del diari, que es farà efectiu en els pròxims dies, es va anunciar ahir a tota la plantilla de la capçalera.

Amb l’arribada d’Aina Vives a la direcció, el diari inicia una nova etapa, en la qual es vol donar impuls a l’oferta digital i al desenvolupament de nous productes i continguts.

Un dels principals objectius de la nova direcció és promocionar i augmentar els continguts digitals. Segons assegura l’empresa, Vives agafa les regnes de la direcció “amb la voluntat de donar la màxima ambició digital al projecte del diari ARA Balears, que té una edició en digital els set dies de la setmana i dos dies d’edició en paper”, el cap de setmana.

A banda de la direcció, Vives també assumeix l’àrea de relacions institucionals i de desenvolupament de la marca del diari, un element fonamental per a la implementació de la nova estratègia empresarial de la publicació.

Aina Vives és llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i té dos màsters, un en direcció de màrqueting digital i comunicació empresarial a internet (web 2.0) per l’Escola Superior de Negocis i Tecnologies Esden i un altre en analítica web per la KSchool.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, ha treballat com a redactora al Diari de Balears, al Diario de Mallorca i a La Voz de Baleares, a més de col·laborar en la revista Presència, entre d’altres publicacions. A més, també ha format part de la redacció d’ El Punt/Avui i ha sigut delegada del diari El Punt a les Illes Balears.

En el sector de la comunicació, va ser cap de premsa de la conselleria de Presidència al Govern de les Illes Balears durant la legislatura 2007- 2011. A més, té una llarga experiència com a assessora i consultora de diverses empreses i, actualment, té en marxa un projecte propi de comunicació, analítica web i online intelligence. La seva llarga experiència com a periodista i com a cap de premsa li ha permès tenir una visió global del món de la comunicació.

L’ARA Balears va néixer el 2013 amb la voluntat de ser un mitjà modern i d’apostar per la innovació en l’àmbit periodístic. Des de llavors, el diari ha explicat el món des de la perspectiva del lector balear i fent èmfasi en aquells àmbits que afecten els ciutadans de les Illes.