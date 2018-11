Així ha sigut la primera actuació en català de la història d''Operación Triunfo'

Han fet falta 10 edicions –i molta insistència a les xarxes socials– perquè els fans catalans d''OT' hagin pogut sentir-hi una cançó en la seva llengua. El terrassenc Miki, de 22 anys, ha interpretat aquest dimecres 'Una lluna a l'aigua', de Txarango. En aquesta edició s'havien sentit cançons en anglès, francès, portuguès i gallec (Sabela es va salvar de l'expulsió cantant 'Benditas feridas'), però mai en català. De fet, el més semblant al que s'ha viscut aquest dimecres va ser quan a la segona edició Nika i Hugo van cantar 'Boig per tu' de Sau, però versionada en castellà. "Es por ti", cantaven.

La decisió que Miki cantés en català va emocionar molta gent, començant pel mateix concursant. El terrassenc va dir a l'acadèmia que era fan de Txarango i va explicar als seus companys el contingut social de les seves lletres. El grup va desitjar sort al concursant i, tot i que estan de gira al Brasil amb poca connexió a internet, van prometre que intentarien veure la gala.

La decisió del programa d'escollir una cançó de Txarango ha arribat després de la insistència de molts fans del programa, que feia temps que ho demanaven a les xarxes. A l'octubre, la directora de l'acadèmia, Noemí Galera, demanava "temps".

Al programa també li havien plogut crítiques en altres edicions per haver forçat els concursants a parlar en castellà durant les trucades o les visites dels familiars, encara que la seva llengua materna fos una altra. I, sense anar gaire enrere, fa pocs dies es va poder veure com Miki parlava en català a Manu Guix i aquest li contestava en castellà d'una manera molt forçada.

Paradoxalment, un dels concursants més actius en la defensa del català aquest any ha sigut Dave, un jove de 19 anys de Cadis. El concursant andalús va explicar que havia après a parlar-lo de manera autodidacta escoltant la discografia sencera de Serrat i Llach, i també veient programes i sèries com 'Merlí', 'Crackòvia' i 'Polseres vermelles'. Aquesta passió va fer que rebés algunes crítiques quan, un cop fora de l'acadèmia, va publicar tuits en català. Però el concursant s'ho va prendre amb humor i va deixar clar que ho continuaria fent.

Veig que hi ha gent a la que no li agrada el català. A partir d'ara els tweets seran així.

Veo que hay gente a la que lo gusta el catalán. A partir de ahora los tweets serán así.

I see that there is people who doesn't like catalan. From now on the tweets will be like this.