Així són les 10 cançons que aspiren a representar Espanya a Eurovisió 2019

Si ahir RTVE donava a conèixer les tres cançons més votades pel públic per representar Espanya a Eurovisió, avui ha desvelat els set temes restants que participaran en la cursa per anar al festival, que se celebra el 18 de maig a Israel. En total són 10 les cançons, d'estils que van des del 'reggaeton' fins a la balada, que aspiren a ser seleccionades per a Eurovisió. Com l'any passat, el representant d'Espanya serà un o una concursant d''OT', tot i que enguany els 'triunfitos' no han mostrat especial interès en participar en el festival.

Un dels aspirants a anar a Eurovisió és el sabadellenc Miki, que defensa la cançó 'La venda', composta per Adrià Salas, de La Pegatina, i que, segons RTVE, barreja ska i rumba catalana. No és l'única opció d'aquest concursant per anar al festival, ja que la cançó 'Nadie se salva', que interpreta juntament amb la navarresa Natalia, també ha sigut seleccionada per participar en la gala especial en què s'escollirà el representant d'Espanya. Natalia també té una segona proposta, 'La clave', un tema pop que va ser un dels tres més votats pel públic a través de la web de RTVE.

Entre les propostes d'aquesta edició també hi ha diverses balades, tot i que l'any passat aquest gènere no va donar un bon resultat a Espanya. La més èpica és la que interpreta Noelia, 'Hoy vuelvo a reír otra vez', obra entre altres d'Alex Ubago. La gallega Sabela cantarà 'Hoy soñaré', mentre que a l'andalusa Julia li ha tocat un tema amb aires flamencs, 'Qué quieres que haga', composta per India Martínez i David Santiesteban.

De tots els temes, el que parteix amb més avantatge és 'Muérdeme', ja que és la cançó més votada pels internautes. María, una de les concursants més singulars de l'edició 2018 d''OT', serà l'encarregada de defensar aquest 'reggaeton' escrit per dos dels membres d'El Sueño de Morfeo.

També són cançons més o menys ballables les tres últimes propostes. Famous, el guanyador d''OT2018' i un dels pocs 'triunfitos' en postular-se com a representant d'Espanya, interpreta una cançó amb tocs gòspel, 'No puedo más'. El català Carlos Right es presenta amb un tema de pop llatí, 'Se te nota', compost pels membres del grup colombià Morat. També té tocs llatins l'última de les cançons aspirants, 'Todo bien', que defensarà Marilia.

La selecció de la cançó per representar Espanya va començar amb 17 propostes musicals diferents que es van repartir entre 13 dels 16 concursants de l'edició 2018 d''OT'. El repartiment va crear certa polèmica, ja que mentre tres 'triunfitos' van quedar descartats des d'un inici, a d'altres, com Miki, els va tocar més d'una cançó.