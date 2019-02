Al Pacino serà un caçador de nazis en una sèrie d’Amazon

Al Pacino protagonitzarà 'The hunt', una nova sèrie d’Amazon sobre un grup de caçadors de nazis que actuen a Nova York el 1977. Després de descobrir que desenes d’exoficials del règim de Hitler estan conspirant per crear el Quart Reich als Estats Units, els caçadors intentaran capturar-los i portar-los davant de la justícia abans que aconsegueixin fer realitat els seus plans genocides. La sèrie, que està previst que s’estreni aquest mateix any, comptarà també amb Logan Lerman i Jerrika Hinton en els papers principals.

D’altra banda, Amazon ha anunciat que portarà a la pantalla 'The power', un 'bestseller' publicat el 2016 per l’escriptora britànica Naomi Alderman. Ella mateixa dirigirà la sèrie i n’escriurà el guió. La trama planteja un món alternatiu en què, de sobte, les dones desenvolupen la capacitat d’electrocutar altres persones segons la seva voluntat, la qual cosa fa que s’acabin convertint en el sexe dominant.