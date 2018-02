Alfred, d'OT, visita el veler de Proactiva Open Arms per cridar l'atenció sobre el drama del Mediterrani

Afred Garcia, concursant d'Operación Triunfo, ha visitat aquest dimarts l'Astral, el veler de l'ONG Proactiva Openarms que treballa en el rescat de migrants al Mediterrani. El cantant s'ha mostrat emocionat a twitter després de trobar-se amb els cooperants al port de Badalona.

Hoy he estado con el equipo de @openarms_fund, en la oficina y en el velero #Astral, donde hemos hablado sobre su misión, la responsabilidad que tenemos como Europa y sobre la situación actual. Ni una vida más a la deriva. 📸Samuel Nacar. #AlfredOpenArms pic.twitter.com/3sRZN6AGir — Alfred García (@Alfred_ot2017) 20 de febrer de 2018

"Els he cantat What I See, un tema propi i inèdit que parla sobre les injustícies socials", ha afegit a Instagram. I s'ha compromès a participar en una missió de salvament.

El jove va conèixer Proactiva al festival Esperanzah i es va comprar una samarreta de l'ONG. L'equip liderat per Oscar Camps es va trobar un dia amb la sopresa que Alfred es va posar la samarreta i va parlar d'ells durant la seva estada a l'acadèmia. El cantant, que representarà Espanya al festival d'Eurovisió, s'ha referit en diverses ocasions a la tasca de Proctiva en el programa.