Ana Pastor s’endinsarà en la història dels Borbons

260x366 Cartell promocional de la sèrie, que en la versió internacional es titularà 'Spanish Crown' / NEWTRAL Cartell promocional de la sèrie, que en la versió internacional es titularà 'Spanish Crown' / NEWTRAL

Mentre la història de la casa reial britànica ha convertit The Crown en una de les sèries amb més seguiment de Netflix, la vida de la família reial espanyola sol passar de puntetes per la televisió, si més no fins ara. En ple escàndol per la suposada societat off-shore de Joan Carles I, Ana Pastor i la seva productora, Newtral, han anunciat que treballen en una sèrie documental sobre els Borbons en col·laboració amb Exile Content, un estudi de televisió amb seu a Los Angeles i Mèxic.



Segons avança Newtral, el projecte, que duu per títol Una familia real en la versió espanyola i Spanish Crown en la versió internacional, explica “la història de la Corona espanyola, una de les monarquies més antigues d’Europa, i se centra en la successió i el regnat de Joan Carles I, el primer rei espanyol que ha abdicat després de diversos escàndols”. De fet, la sèrie arrencarà amb un primer episodi dedicat a qui va ser cap de l’estat espanyol durant 39 anys.



Una història poc explicada

Ana Pastor assegura que la producció és "especialment rellevant" en aquests moments, quan el rei Felip VI ha renunciat a la seva herència i ha retirat l'assignació econòmica al seu pare, Joan Carles I. La periodista remarca que el documental explicarà la història de la família reial fent èmfasi en temes poc explorats, com “els escàndols, la relació entre els diferents membres de la monarquia espanyola i el paper que han jugat en el tauler polític dins i fora d’Espanya”.

Per reconstruir la història de la família, l’equip ha tingut accés a l’arxiu històric, imatges i documents inèdits, així com al testimoni d’historiadors, escriptors, periodistes i persones pròximes a la casa reial. L’objectiu és aconseguir un retrat dels Borbons com més fidel a la realitat millor. “Actualment hi ha molt interès en sèries documentals de gran qualitat i també en la història recent de la Corona espanyola”, assegura Daniel Eilemberg, president de continguts d’Exile. No és la primera vegada que aquesta productora, responsable de la sèrie El Chapo de Netflix, treballa amb l’equip d’Ana Pastor. Recentment les dues empreses van arribar a un acord per produir una altra sèrie documental que s’endinsarà en el vestidor del Reial Madrid.

Les interioritats de la família reial espanyola han sigut poc explorades per la televisió espanyola. De fet, en els últims anys els documentals centrats en els Borbons s’han fet, sobretot, més enllà de les fronteres espanyoles. Un dels últims exemples és el documental de la cadena alemanya ZDF sobre la reina Letícia, un treball no gaire crític sobre la trajectòria de la dona de Felip VI. Tampoc ho era especialment Yo, Juan Carlos I, una pel·lícula documental feta per TVE i dirigida pel francès Miguel Courtois el 2014. El treball mai ha arribat a emetre’s per la televisió espanyola i només es va poder veure a França.