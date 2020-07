Àngel Llàcer torna a La 1 amb ‘Bloqueados por el muro’

Després de vuit temporades vinculat a Antena 3 amb Tu cara me suena, Àngel Llàcer torna a la cadena que li va donar la fama televisiva, La 1, amb Operación Triunfo. El presentador i actor aterra aquest dilluns a la pública espanyola amb un concurs diari de gust estiuenc, Bloqueados por el muro, un format que, seguint el patró d’altres espais com Ahora caigo (Antena 3), estarà ple de trompades i caigudes.

Tot i tractar-se d’una proposta d’entreteniment, Bloqueados por el muro arriba amb polèmica. El motiu és la franja horària que ocuparà, les 14.10 hores, un horari que obliga els informatius regionals a continuar amb la duració reduïda de 10 minuts que es va imposar arran de l’estat d’alarma pel covid-19. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, però, els informatius no van recuperar la seva durada habitual de mitja hora. La decisió de la direcció de la corporació espanyola no va ser ben rebuda pels treballadors del centre de Catalunya, que a principis de juny ja van mostrar el seu descontentament. “En aquests 43 anys, pels estudis de Miramar i després per Sant Cugat han passat desenes de generacions de grans professionals. Entre tots hem aconseguit segellar una marca pròpia, rigorosa, de prestigi i servei públic de qualitat que ara volen relegar per un concurs”, deien en un comunicat en què es feia una al·lusió directa al nou format. La direcció de RTVE va respondre a les crítiques assegurant que a partir de setembre ampliarà en un 50% la durada dels informatius regionals en les seves dues desconnexions territorials.

Mentre s’espera el retorn a la normalitat dels informatius regionals, La 1 ocuparà la franja de sobretaula amb el concurs de Llàcer, que intentarà fer ombra a un format ja consolidat com és La ruleta de la suerte. El programa d’Antena 3 -que viu un dels seus millors moments amb una audiència mitjana al conjunt de l’Estat d’un 15,2% de quota de pantalla i 1,5 milions d’espectadors- no descansarà durant l’estiu. De fet, des del 2 de juliol ja està emetent noves entregues que s’han gravat seguint les normes de seguretat pel covid-19.

Amb Bloqueados por el muro, produït per Gestmusic, La 1 confia en atrapar el públic familiar. Basat en el format japonès Block out, el concurs funciona amb dos equips de familiars o amics formats per quatre persones que juguen davant d’un gran mur. La seva missió és esquivar uns blocs que tracten d’empènyer-los des de quatre metres d’alçada. Si cauen, perden.

En cada entrega els concursants han de respondre a diferents rondes de preguntes de cultura general fins a arribar a una prova final que combina elements d’estratègia, sort, cultura i reflexos. Mentre responen a les preguntes hauran de mantenir-se en equilibri en un petit espai davant d’un mur molt alt. Amb els punts que guanyen, els concursants obtenen més centímetres d’espai que els ajuden a mantenir l’equilibri. El duel entre els equips continua fins que un dels dos es queda sense concursants. L’equip que resisteix fins al final s’endú un premi en efectiu i pot seguir concursant fins a trobar un rival que sigui capaç de derrotar-lo.

“Els concursants de Bloqueados por el muro han de ser llestos, ràpids, àgils, divertits i no tenir por de caure”, assegura Llàcer, que en els últims anys només s’havia deixat veure a La 1 com a convidat de programes com ara Juego de niños o l’especial OT: El reencuentro. El polifacètic artista assegura que el nou concurs de la televisió espanyola és “fresc, divertit i natural”.

El presentador es mostra convençut que el concurs agradarà a tot tipus de públic. “Hi ha cultura general, proves de visió, endevinalles, perill, diversió... Agafarà un gran ventall de públic, des de nens, que segur que els encantarà, fins a nens de 90 anys”, afirma. RTVE confia que la barreja d’humor i clatellades converteixi Bloqueados en el muro en un dels plats forts de l’estiu.

Els concursos que han marcat les graelles estiuenques

‘HUMOR AMARILLO’

Un dels grans referents de les trompades televisives. El programa japonès es va estrenar el juliol de l’any 1990 a Telecinco i aviat va aconseguir una legió de fans gràcies al seu humor surrealista i un doblatge que va donar nom a personatges que ja formen part de la història de la televisió, com ara el chino Cudeiro. Cuatro va recuperar el programa l’any 2006 amb nous dobladors.

‘GRAND PRIX DEL VERANO’

Les campanyes per recuperar aquest programa de La 1 són cícliques però mai acaben de triomfar. També estrenat durant els anys 90, el programa feia competir dos equips de dues poblacions de menys de 50.000 habitants. Clarament inspirat en Humor amarillo, les seves proves més famoses eren aquelles en què els concursants havien de saltar a una plaça de toros i fugir de les vaquetes.

‘EL JUEGO DE LOS ANILLOS’

Antena 3 va intentar aconseguir l’èxit dels formats dels anys 90 amb aquest concurs d’habilitat visual presentat per Jorge Fernández. Es va estrenar l’agost del 2019 i hi competien tres parelles que havien de respondre a una sèrie de preguntes col·locant anelles en una gran pantalla situada al terra del plató. Es va escampar el rumor que el programa tornaria aquest estiu, però no hi ha confirmació.