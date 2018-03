Antena 3 i Cristina Pedroche juguen amb la nostàlgia

La sequera televisiva que sol acompanyar la Setmana Santa es trenca demà amb una estrena d’Antena 3 que aposta per la nostàlgia i els rànquings. Top 50, programa fet a mida per a Cristina Pedroche, una de les cares més representatives d’Atresmedia, debuta amb una primera edició dedicada a recuperar els millors moments humorístics dels últims anys.

Pedroche, que torna a posar-se al capdavant d’un programa després de Pekín express i Tú sí que sí, exerceix de mestra de cerimònies d’un programa que enllaçarà imatges gracioses de la televisió espanyola, com la imitació que Paco León feia de Raquel Revuelta a Homo Zapping, Ernesto Sevilla fent plorar de riure Pablo Motos a El hormiguero 3.0 o un atac de riure incontrolable de Susanna Griso al plató d’ Espejo público. Els fragments estaran dividits en cinc categories: humoristes mítics, preses falses, imitacions, caigudes i atacs de riure.

Col·laboradors il·lustres

En el seu recorregut, Pedroche, que actualment és col·laboradora de Zapeando, no estarà sola. La presentadora, que té un contracte d’exclusivitat amb Atresmedia, estarà acompanyada de tres professionals de la comèdia: Llum Barrera, Agustín Jiménez i Santiago Segura, que l’acaba de dirigir a la pel·lícula Sin rodeos, el seu debut cinematogràfic. Tots tres explicaran les seves anècdotes més divertides, parlaran amb els protagonistes del rànquing i proposaran jocs tant a la presentadora com als espectadors. El programa també comptarà amb números humorístics a plató gràcies a les actuacions de Pepe Viyuela i el duet format per Grison, beatboxer i campió de loopstation, i Tuli, còmic i saxofonista, que han participat en el programa El homiguero en diverses ocasions.

Antena 3 estrena Top 50, produït per Secuoya, amb certes incògnites, ja que inicialment l’havia anunciat com un espai per buscar les 50 millors cançons dels últims 30 anys. Finalment Atresmedia ha decidit avançar l’edició dedicada a l’humor i deixar en suspens la musical. La cadena va obrir un període de votació, que es va tancar el 27 de febrer, que permetia als espectadors triar les seves cançons preferides entre cinc categories diferents: Fenómeno fan, Los reyes del pop, Lo mejor de la pista, Canciones más sexys i Canciones marca España.

Tot i haver fet el procés de participació, el canal encara no ha anunciat quan pensa estrenar aquesta segona edició del programa. Segons avançava Bluper aquesta setmana, la possibilitat d’allargar l’espai amb més entregues depèn de la rebuda de l’audiència.