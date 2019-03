Apple presenta el seu (petit) Netflix

Apple es llança definitivament a la cursa dels continguts audiovisuals propis i ho fa arrapant-se als seus valors inspiracionals. La companyia ha presentat la seva plataforma AppleTV+ i ha parlat moltes més vegades de comunicació, creativitat, inspiració i millora del món que no pas d'entreteniment. El servei arrencarà a la tardor en més de 100 països per determinar i per un preu que no han revelat. "A Apple hem intentat fer del món un lloc millor –explicava Tim Cook, director general de la companyia–, i hem cregut sempre també en la creativitat. Pensem que les grans històries poden canviar el món, moure'ns i inspirar-nos. Ara volem contribuir a la cultura i la societat amb aquestes grans històries. Per això ens hem associat a una sèrie de grans creadors".

Apartir d'aquesta declaració de principis, l'acte va consistir en una desfilada d'alguns dels noms prominents de la indústria. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston i Steve Carell van presentar 'The morning show', una sèrie que té com a escenari un programa de notícies matinal. A partir d'aquí, es debaten alguns dels afers que han marcat la conversa pública als Estats Units i a mig món, sovint amb la guerra de sexes com a teló de fons. "Volem plantejar-nos preguntes sense respostes fàcils en un moment complicat", declarava Witherspoon, una de les impulsores d'aquesta sèrie.

Els valors integradors també són prominents a 'Our little America', una sèrie protagonitzada per immigrants d'arreu del món que s'han instal·lat en algun lloc dels Estats Units. El seu creador és Kumail Nanijiani. "Cada episodi tindrà un to diferent. Són històries humanes i algunes són divertides, d'altres romàntiques i d'altres un 'thriller'. Els immigrants, per cert, no són només al davant de les càmeres, sinó també al darrere", explicava. "La lliçó és que no hi ha 'l'altre', sinó només 'nosaltres'. Apple connecta la humanitat i això ho té incrustat a l'ADN".

Oprah Winfrey era un dels noms que se sabia que acudirien a la cita d'Apple. La seva aliança inclou de moment dos documentals. El primer se centrarà en l'assetjament sexual a la feina i el segon tindrà diverses parts i s'ocuparà dels trastorns de salut mental, amb la voluntat "d'eliminar l'estigma" i afavorir "la compassió". A més, Winfrey portarà el seu cèlebre club de lectura a la plataforma. "Vull connectar tothom a través dels llibres i que tothom pugui esdevenir la versió més plena d'ell mateix", afirmava entre aplaudiments d'un auditori absolutament entregat, mentre ella celebrava poder arribar "als mil milions de persones que tenen a la butxaca un iPhone".

Steven Spielberg, J.J. Abrams, Damien Chazelle, Sofia Coppola, Ron Howard, Octavia Spencer, M. Night Shyamalan o Hailee Steinfeld són altres dels creatius que s'han deixat seduir per la companyia fundada per Steve Jobs. [Més informació sobre algunes de les sèries al final de la pàgina.]

L'aliança amb la HBO

Cook va aprofitar l'ocasió per presentar la renovació de la seva aplicació Apple TV, amb la qual es pot accedir a canals de pagament de tercers. La novetat més destacada és que permetrà contractar cada oferta per separat. I, sobretot, que integra la HBO –el principal rival de Netflix– com una de les opcions possibles. Aquesta aplicació està disponible de moment en només 10 països, però aquesta xifra s'ampliarà a més de 100 en les pròximes setmanes. I, també durant la primavera, les televisions intel·ligents de Sony, LG o Samsung integraran la plataforma Apple TV. Altres canals que s'integren en aquesta plataforma són Showtime, Starz, Epix o CBS All Access.

Els responsables del servei audiovisual van subratllar –en un inequívoc dard a Netflix– que el servei d'Apple no potineja amb les dades de visionat dels seus usuaris ni les ven a terceres persones.

Un moviment tardà

Apple arriba (relativament) tard al duel de gegants pel domini del mercat televisiu en 'streaming', ja que Netflix i els seus 180 milions de subscriptors li asseguren el lideratge del sector per a uns quants anys. En tot cas, la companyia de la poma s'avança a Disney, que presentarà d’aquí unes setmanes el seu servei, i també a Warner, que el posarà en marxa al llarg d'aquest any.

Steve Jobs tenia clar que només valia la pena entrar en aquest negoci amb una proposta que tingués l’ambició, si no de canviar les regles del joc –com ho va fer l’iTunes en el seu moment amb la música–, almenys de tenir un punt disruptiu i ben integrat amb el model de negoci de la companyia i la seva marca. El visionari fundador de la companyia ja ho va revelar al seu biògraf, Walter Isaacson, poc abans de morir el 2011. “Tindrà la interfície més simple que et puguis imaginar. Per fi he trobat la manera”, declarava aleshores, en un somni que només ara comença a convertir-se, aparentment, en realitat.

Cal tenir en compte que el negoci de Netflix són els continguts, mentre que el d’Apple són els aparells. Però la companyia fundada per Steve Jobs ha detectat que, els últims temps, els usuaris triguen més a canviar d’iPhone, de manera que entre llançament i llançament busquen línies de negoci alternatives que mantinguin una entrada fluida de diners. Ho han aconseguit, per exemple, amb Apple Music: tot i no tenir els 93 milions d’usuaris de pagament de Spotify, amb més de 50 milions de subscriptors la firma s’assegura un ingrés mensual que voreja els 5.000 milions de dòlars anuals. És una xifra important en termes absoluts però que, en els números megalomaníacs d’Apple, es dissol en un petit 2% de les vendes totals. Això explicaria que l'acte d'avui s'hagi centrat a subratllar que no es va a la guerra en volum de producció, sinó en qualitat i rellevància social.

Una ofensiva amb els jocs 'premium'

Durant la presentació, s'ha anunciat Apple Arcade, un sistema de subscripció per accedir amb una tarifa plana a jocs de pagament. La companyia ofereix així als desenvolupadors que tenen dificultat per col·locar en solitari el seu producte –en un mercat saturat de títols gratuïts que intenten fer negoci després amb compres integrades– la possibilitat de formar part d'un paquet seleccionat a mà i amb l'impuls que suposa tenir al darrere Apple. Monument Valley, Beyond a Steel Sky, Where Cards Fall o Fantasian són alguns jocs que es van esmentar durant la presentació. En total, un centenar de jocs nous o exclusius, amb incorporacions freqüents, sense anuncis, sense recol·lecció de dades involuntàries, curat per editors i amb la possibilitat de jugar online. La companyia no n'ha revelat el preu i només ha precisat que es llançarà en uns 150 països a la tardor.

A l'estiu, la targeta de crèdit

Apple ha promès, també, "revolucionar les targetes de crèdit" amb la creació de l'Apple Card, que és una evolució de l'Apple Pay, el sistema de pagament integrat dels iPhone i que, als Estats Units, ja serveix per al 70% dels comerços. La companyia ha anunciat que estendrà el servei a uns 40 països més al llarg d'aquest 2019 i ha celebrat haver arribat a les 10.000 milions de transaccions econòmiques. L'Apple Card té com a principal força la claredat a l'hora de veure i organitzar quines despeses es mouen amb la targeta. Jennifer Bailey, vicepresidenta de la companyia, ha explicat que en cada pagament que es faci a través d'Apple Card es recuperarà un 2% en forma de 'cash' (o un 3% si la compra es fa a Apple). Una altra de les característiques és la manca de comissions i, amb l'objectiu d'estalviar interessos, la possibilitat de fer liquidacions setmanals del crèdit, en comptes de mensuals. Aquesta targeta es llança amb Goldman Sachs i MasterCard com a socis del projecte. La targeta està pensada per funcionar virtualment, però tindrà també versió física: feta de titani, amb el nom gravat amb làser, i sense números visibles. El servei s'activarà a l'estiu.

Apple News suma les revistes Per si intentar revolucionar el mercat dels continguts no fos prou, Apple també va anunciar una sacsejada important en la seva relació amb els mitjans impresos. Fins ara, la companyia mantenia Apple News, que donava accés a una selecció de continguts de premsa diària –feta a mà per editors, en contraposició a Google–, i també Fixture, una apli que va comprar recentment i que permet a l’usuari accedir, amb una tarifa plana, a tots els continguts d’una panòplia de revistes. Ara la companyia ha anunciat Apple News+, un servei que integra les dues funcionalitats i combina revistes i diaris. Pel que fa a revistes, s'hi poden trobar els grans títols mundials, des de 'Vogue' fins a 'National Geographic', o des de 'Time' fins a 'Sports Illustrated'. El sector de la premsa, de moment, veu amb cert recel aquest model: tot i que han captat per a aquest rellançament marques importants com el 'Wall Street Journal' o 'Los Angeles Times', d’altres de cabdals com el 'New York Times' o el 'Washington Post' s’han abstingut de sumar-s'hi, conscients del que té de vampiritzador (d’ingressos) formar-ne part. Això sí, Apple defensa que, com a mínim, ni tracten les dades ni les revenen als anunciants. El servei (que de moment només està operatiu als Estats Units) val 9,99 dòlars al mes, en comparació als 800 dòlars que costaria subscriure's a totes les publicacions. La companyia ha explicat que el servei arribarà imminentment al Canadà i Austràlia, i que l'expansió a Europa començarà més endavant, començant pel Regne Unit.

Les principals sèries que donaran la benvinguda al servei

Apple té una vintena de projectes en marxa, en diferents estats de desenvolupament. Aquesta és una selecció dels que estan en fases avançades i dels quals hi ha més concreció.

‘Amazing stories’

Steven Spielberg ressuscita la seva sèrie d’històries fantàstiques de meitat dels vuitanta i, com a productor, encarrega a directors de prestigi que recreïn aquell esperit imaginatiu.

‘Are you sleeping’

Reese Witherspoon produeix aquest thriller sobre un judici que esdevé massa mediàtic, en una sèrie plena d’estrelles: Octavia Spencer, Aaron Paul i Elizabeth Perkins, entre d’altres.

‘Little voice’

J.J. Abrams és un altre dels 'top' que fitxen per Apple. Hi farà una 'dramèdia' d’episodis de mitja hora, amb música de Sara Bareilles, que serà un cant a la diversitat musical de Nova York.

‘Peanuts’

Charlie Brown, Snoopy i família reviuran a la plataforma de la poma: s'han encarregat nous episodis, especials i curtmetratges a partir dels personatges del desaparegut Charles M. Schulz.

‘See’

Apple vol també sèrie èpica: la confia al guionista Steven Knight, de Peaky Blinders. És un drama futurista protagonitzat per Jason Momoa (que feia de Khal Drogo a 'Joc de trons').

‘Dickinson’

La recreació d’època –en concret, el segle XIX– l’assumeix aquesta comèdia de capítols de mitja hora on es narra la joventut de la poetessa Emily Dickinson (Hailee Steinfeld).