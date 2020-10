L'optimista 'Ted Lasso' tindrà una tercera entrega a AppleTV+

Gràcies al boca-orella, Ted Lasso ha esdevingut una de les sèries més celebrades d'AppleTV+, i el servei l'hi ha recompensat anunciant-ne la renovació per a una tercera temporada. Ted Lasso és una comèdia lluminosa i de bons sentiments sobre un entrenador de futbol americà, interpretat per Jason Sudeikis, que fitxa per un equip de la Premier League anglesa malgrat no tenir ni idea de futbol. La renovació arriba just abans que la comèdia arrenqui el rodatge de la segona temporada, previst per al gener del 2021.

Segons detalla la publicació especialitzada Deadline, Ted Lasso és la comèdia més vista d'AppleTV+ als principals territoris on està disponible el servei, com ara els Estats Units, França, el Regne Unit, Alemanya o el Canadà. A més, des que es va estrenar el passat 14 d'agost, ha incrementat en un 25% el nombre d'espectadors que accedeixen al servei. Ted Lasso va néixer com un personatge que apareixia a les promocions comercials de NBC Sports, però gràcies a la sèrie d'AppleTV+ ha fet el salt més enllà dels Estats Units.