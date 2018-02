L'Ara.cat resumeix el Mobile World Congress amb el format 'stories'

L'Ara.cat cobreix el Mobile World Congress 2018, que se celebra aquesta setmana a Barcelona, amb un nou producte informatiu dissenyat específicament per al mòbil. Els periodistes desplaçats a la Fira de Barcelona per a la cobertura del congrés de telefonia elaboren, a més de notícies i vídeos, un resum de la informació més destacada amb el format 'stories' que es publica a l'edició digital del diari.

Aquest nou format, desenvolupat inicialment per Snapchat i que s'ha popularitzat gràcies a Instagram Stories, permet oferir a l'audiència mòbil un resum visual de la informació essencial, amb fotografies o vídeos verticals a pantalla completa acompanyats de textos breus. L'usuari té l'opció d'ampliar aquesta informació bàsica consultant a continuació altres formats amb més profunditat.

L'Ara.cat ja havia experimentat amb el format 'stories' per resumir de manera visual altres continguts des del setembre del 2017. Un dels primers Ara Stories publicats, a l'octubre, va ser un resum de les claus de l'aplicació de l'article 155. Aquesta, però, és la primera vegada que s'utilitza el format 'stories' per a la cobertura d'un esdeveniment mentre s'està desenvolupant.

Prototip premiat en un repte d'innovació digital

La cobertura del Mobile World Congress amb el format 'stories' és una primera prova pilot del prototip amb què l'equip de l'Ara.cat va guanyar una menció del jurat i el premi atorgat per votació popular en el repte d'innovació digital GEN Editors Lab, organitzat per la Global Editors Network i Google, que es va celebrar a mitjans de gener a la redacció d''El Confidencial' a Madrid.

El prototip desenvolupat és una eina que facilita la creació dels resums visuals d'una manera més àgil, cosa que permetrà aplicar-lo també a la cobertura de notícies d'última hora, com a complement a un minut a minut. Després del repte d'innovació digital GEN Editors Lab, l'equip de l'Ara.cat ha continuat treballant en el prototip per poder-lo aplicar a un cas real.

Aposta de Facebook, Google i el Washington Post

A finals de gener Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, va deixar clara la seva aposta pel format 'stories': "Un altre canvi important que estem veient al conjunt del sector és el creixement de les 'stories'. Creiem que les 'stories' van camí de superar les publicacions al 'feed'", va dir. "El creixement de les 'stories' modificarà la manera com construïm productes", va afegir.

A mitjans de febrer Google va anunciar la seva solució tecnològica per incorporar a les webs dels mitjans de comunicació aquest nou format. Aquesta solució, anomenada AMP Stories, encara no està disponible públicament però ja s'ha començat a provar en un grup reduït de mitjans seleccionats per Google, entre els quals hi ha el 'Washington Post'.