'Arde Madrid' tindrà una segona temporada

Les vicissituds d'Ava Gardner i el seu servei tindran continuïtat. Movistar+ ha confirmat avui que ha renovat 'Arde Madrid', una sèrie creada per Paco León i Anna R. Costa que s'inspira en els temps que l'actriu de Hollywood va passar a la capital espanyola.

La primera entrega –de vuit episodis– arrenca quan l'Ana Mari (Inma Cuesta), una instructora de la Sección Femenina rep l'encàrrec de fer-se passar per minyona i entrar a treballar a casa de la protagonista de 'Mogambo', interpretada per Debi Mazar, per detectar si s'estan fent reunions comunistes. Els estaments del règim muntaran una vida falsa perquè l'Ana Mari pugui aconseguir la feina a casa de Gardner i fins i tot li buscaran un marit fals, el Manolo (Paco León), que acaba treballant com a xofer de l'actriu.

La plataforma de Teléfonica ha destacat que més d'1,2 milions dels seus clients han vist algun dels capítols de la comèdia i que, d'aquests clients, un de cada quatre ha vist la sèrie completa en els primers dies després de la seva estrena. Movistar+ remarca que l'estrena d''Arde Madrid' ha servit per consolidar un nou model de consum, ja que el 93% dels visionats s'han fet en diferit.

Un altre àmbit en el qual ha triomfat 'Arde Madrid' és a les xarxes socials: Movistar+ assegura que és la sèrie del seu catàleg, després de 'Virtual hero' del 'youtuber' El Rubius, que més conversa social ha generat. La sèrie de Paco León i Anna R. Costa és la primera ficció de Movistar+ que s'ha estrenat simultàniament a Espanya i Llatinoamèrica, on s'ha vist en països com Colòmbia, Xile, el Perú o l'Argentina.