Arriba ‘El Pueblo’, la nova comèdia rural de Telecinco

Aquesta dimecres (22.40 h) s’estrena El Pueblo, una nova comèdia de Telecinco que protagonitza Santi Millán i Ingrid Rubio. La nova sèrie d’Alberto Caballero, Julián Sastre i Nando Abad, creadors de sitcoms de gran èxit com La que se avecina i Aída, relata la història d’un grup d’urbanites que, cadascú pel seu compte i amb l’objectiu d’emprendre una nova vida allunyats de l’estrès, la contaminació i els preus desorbitats de la gran ciutat, decideixen instal·lar-se en una zona rural aparentment deshabitada. Tots ells conflueixen a Peñafría, una petita localitat de Sòria on aviat descobriran que no estan sols i que hauran de compartir el seu dia a dia amb uns veïns peculiars.

Juntament amb els protagonistes hi ha algunes altres cares conegudes, com les de Carlos Areces, Maria Hervás o Daniel Pérez Prada, que se sumen al repartiment d’aquest història que aborda en clau d’humor les vicissituds de dos grups completament oposats: els neorurals, que forjaran il·lusionats una nova vida en un entorn desconegut, i els vilatans, arrelats als seus costums i poc acostumats a tractar amb forasters. “El xoc cultural entre l’Espanya rural i el grup d’invasors vinguts de la gran ciutat ha sigut la columna vertebral d’aquest projecte i el que més ens ha divertit escriure”, diu Caballero.

La sèrie és una producció de Mediaset i Contubernio Films, però abans d’arribar a la televisió en obert es va poder veure a Amazon, que la va incorporar al seu catàleg al maig. La primera temporada consta de vuit capítols, però fins i tot abans de l’estrena a la plataforma de pagament ja es va començar a preparar una segona entrega, que també arribarà primer a Amazon.