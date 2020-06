Atresplayer estrena un nou capítol de ‘Veneno’

Atresplayer Premium estrena aquest diumenge, coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBI, el segon capítol de Veneno, la sèrie dels Javis sobre la vida de la vedet transsexual Cristina Ortiz, coneguda com la Veneno. El segon episodi arriba tres mesos després del primer, que es va convertir en la millor estrena de la història de la plataforma, i de moment no hi ha data per a les pròximes entregues de la sèrie. La crisi del coronavirus va obligar a aturar el rodatge, que encara no s'ha reprès, i segons Atresmedia la resta de capítols no veuran la llum fins que no es pugui continuar gravant.

En canvi, la mateixa plataforma sí que ha començat a rodar Trans, un documental que "recorrerà 50 anys de la història de la transsexualitat a través del relat de cinc dones de diferents generacions". El treball serà conduït per la periodista Valeria Vegas, autora de la biografia de la Veneno, que traurà a la llum la gravació de les converses que van mantenir per a l'elaboració del llibre.