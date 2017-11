Barcelona Tech City rep el guardó Ignasi Pujol

El clúster tecnològic Barcelona Tech City va ser distingit ahir, durant la celebració de la Nit de l’ARA, amb el premi Ignasi Pujol al foment de l’emprenedoria, que atorga aquest diari anualment des del 2014 per homenatjar qui va ser el seu cap d’Economia, que va morir el 21 de gener d’aquell any amb 35 anys. L’entitat guanyadora, fundada el 2013, té com a objectiu donar suport als seus associats “en la captació de finançament tant d’entitats públiques com privades”, oferir “un canal de comunicació amb l’administració per a temes fiscals i jurídics” i promoure “la cultura de l’emprenedoria” i “la maximització de la relació universitat-empresa”.

Barcelona Tech City, que l’any passat va inaugurar la seva seu al Pier01, al Palau de Mar de la capital catalana, està “oberta a tots els integrants de l’ecosistema del negoci digital i tecnològic presents a Barcelona”, i actualment representa més de mig miler d’empreses de la ciutat que donen feina a més de 20.000 persones. Entre els seus membres hi ha fundadors de companyies de l’àmbit digital i tecnològic, però també gestors d’empreses de capital risc, fundadors d’empreses que ofereixen serveis d’assessoria a projectes del món de la tecnologia, responsables del negoci digital d’empreses d’altres àmbits i directius de multinacionals del sector tecnològic amb seu o delegació a la ciutat de Barcelona. Companyies com Ulabox, Privalia, Airbnb i eDreams, per exemple, hi estan associades.

El jurat del quart premi Ignasi Pujol estava format pel germà de l’homenatjat, Xavi Pujol, que n’era el president; el conseller delegat de l’ARA, Salvador Garcia Ruiz, que actuava com a secretari; la directora del diari, Esther Vera; el cap d’Economia, Àlex Font; el cofundador d’Ysios Capital Josep Sanfeliu, i l’advocat i membre del consell editorial de l’ARA Heribert Padrol. En les tres edicions anteriors el guardó havia recaigut en FemCat (2014), l’Institut de Ciències Fotòniques (2015) i Ship2B (2016).