Batalla dialèctica entre Lídia Heredia i Albiol sobre la imparcialitat de TV3

El president del Partit Popular Català i candidat d'aquesta formació a les eleccions del 21-D, Xavier García Albiol, ha visitat aquest dilluns el plató del programa 'Els matins', dos dies després d' haver dit en un acte de precampanya que si guanya les eleccions té intenció de tancar TV3 i "tornar-la a obrir amb gent normal que sigui plural".

La presentadora del programa, Lídia Heredia, ha abordat aquesta qüestió tot just a l'inici de l'entrevista i ha iniciat així un intens debat amb Albiol sobre la imparcialitat de TV3 i Catalunya Ràdio, que s'ha allargat durant un quart d'hora.

"Vostè avui s'ha creuat amb la gent de seguretat de TV3, ha passat per les mans de les maquilladores i les perruqueres, s'ha creuat amb càmeres, amb periodistes, amb realitzadors. Ara em té a mi al davant. Què ho fa que pensi que la gent que treballem a TV3 no som normal?", ha preguntat Heredia per començar l'entrevista.

Albiol ha matisat que no es referia a "la seva normalitat com a éssers humans", i ha afegit: "Hi ha algunes coses que passen a TV3 i Catalunya Ràdio que no ens agraden, no ens semblen normals".

El líder popular ha afirmat que "TV3 té un problema d'imparcialitat molt seriós", però Heredia li ha replicat que "no hi ha cap estudi seriós que ho pugui sostenir", i s'ha referit als informes mensuals que auditen la cadena en funció de "paràmetres de qualitat", en els quals TV3 "no surt com una televisió que no sigui imparcial".

Albiol ha posat com a exemple de les seves crítiques el fet que a les instal·lacions de TV3 hi hagi penjada una pancarta de 'Democràcia', "com si en aquest país no es respectés la democràcia", i s'ha referit també al reportatge de l''InfoK' que parlava sobre els presos polítics, "en comptes d'explicar com es diuen els rius". "S'ha d'aïllar els nens del que passa en el seu entorn més immediat?", li ha preguntat llavors Heredia. Segons Albiol, "als nens d'una determinada edat no se'ls han d'explicar determinades qüestions polítiques, i menys en una televisió pública". "Si hi ha algun partit que defensa la pena de mort, oi que el canal infantil no es posaria a explicar-ho?", ha reflexionat. Heredia, però, ha respost que "seria notícia" i, per tant, sí que s'explicaria.

Refundar TV3

Quan Heredia li ha preguntat a Albiol sobre el model que ell reclama per a TV3, el polític ha assegurat que vol "refundar" els mitjans públics catalans perquè siguin un reflex de la societat catalana, que és "plural". "Els missatges subliminars que es llancen no són admissibles", ha advertit Albiol.

Segons ell, aquesta refundació hauria de servir per "canviar la programació i els criteris tant de direcció com amb què s'escullen els òrgans de direcció", ja que "TV3 està prenent partit des d'un punt de vista ideològic des que va començar el Procés". Heredia li ha recordat que l'actual sistema d'elecció del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es va aprovar el 2012 gràcies a l'abstenció del PP. "Com s'hauria de triar el director de TV3?", ha demanat la presentadora. Segons Albiol, s'hauria de fer "amb criteris més tècnics", ja que no és "la millor opció" que "el director de TV3 sigui un activista de l'independentisme", en referència a Vicent Sanchis.

En aquest sentit, Heredia ha assenyalat que el director de Televisió Espanyola, Eladio Jareño, havia sigut cap de premsa del PP a Catalunya. "I què hi té a veure? A mi, que una persona hagi treballat en un partit tant me fa. Jareño no ha sigut cap activista, no l'he vist en cap tertúlia fent proclames a favor del PP", ha dit Albiol.

El líder popular ha qüestionat també el fet que presentadors de TV3 "es pronunciïn a favor del procés independentista". "No m'imagino cap altra televisió pública en què els presentadors es pronunciïn públicament [a favor d'una ideologia]. I curiosament sempre es pronuncien cap al costat de la independència", ha lamentat Albiol, que no ha citat cap nom concret però ha dit que en podria posar "més de 4, més de 5 i més de 6 exemples". I ha afegit: "És raonable que els que fan programes a través de productores que paga TV3 siguin alguns dels activistes més importants de l'independentisme? A mi no m'ho sembla".

Heredia, però, li ha recordat que aquestes persones no són "treballadors públics", i ha remarcat: "Si parla dels treballadors ens posa en una situació molt galdosa. Els treballadors hem aprovat unes oposicions per treballar aquí. O ens està tractant de fanàtics o de titelles a les ordres de no sé què. Aquesta entrevista a mi no me la dicta ningú". "Només faltaria", ha exclamat Albiol.