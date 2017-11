Beca Carles Capdevila per a projectes educatius i de cura de les persones

Aquest és el primer aniversari de l’ARA des de la mort del seu director fundador, Carles Capdevila. Periodista compromès i referent destacat en el món de l’educació, els seus últims anys es va centrar a reivindicar també la sovint anònima i discreta feina del personal sanitari que té cura dels pacients. Amb la voluntat de mantenir viu aquest llegat, el diari ARA crea, amb col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, les beques Carles Capdevila, per premiar projectes en aquests àmbits.

D’aquesta manera, a principis d’any es publicaran les bases i s’obrirà el termini de recepció de candidatures. Les beques seran dues i biennals. És a dir, un any es premiarà un projecte educatiu, mentre que l’any següent se n’ajudarà un de centrat en la salut i la cura de la gent. Cadascun rebrà un impuls de 20.000 euros.

Durant aquestes setmanes es constituirà el jurat, amb membres del diari, experts de cada ram i també de les institucions polítiques i socials representatives tant de l’educació com de la salut.

L’entrega de les beques es farà al final del curs escolar, en el que serà el segon gran acte institucional de l’ARA, al costat de la festa d’aniversari que se celebra al novembre. El diari vetllarà per fer el seguiment amb el qual comprovar que el finançament proporcionat per la beca s’ha utilitzat de manera eficient.

Doble reivindicació

Des del seu naixement, l’ARA ha volgut ser el diari de referència de la comunitat educativa. N’és una bona prova l’èxit del suplement Criatures, que de fet era l’adaptació a premsa d’un projecte que Capdevila mantenia en format web abans de la creació del diari. El periodista va excel·lir també en aquest camp al capdavant de formats radiofònics com Eduqueu les criatures,a Catalunya Ràdio, o televisius com Qui els va parir!, a TV3. També van ser cèlebres els seus monòlegs en què afrontava la paternitat i l’educació dels fills -Capdevila en tenia quatre- amb ironia i enginy. Aquesta dedicació li va fer guanyar premis com el Marta Mata d’educació, el Ciutat de Barcelona i el Nacional de Comunicació de la Generalitat.

En l’última etapa de la seva vida, marcada pel càncer que tenia -i que va decidir explicar-, va centrar-se a reivindicar la feina de -com ell deia-“les persones que cuiden les persones”. Les considerava una peça fonamental del sistema sanitari, sovint negligida. A través dels seus articles, va posar en valor la seva entrega en la tasca diària.