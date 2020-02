Objectiu: desmuntar Sanders de la cursa electoral

260x366 Bernie Sanders, en un míting a Durham, Nou Hampshire / JOSEPH PREZIOSO / AFP Bernie Sanders, en un míting a Durham, Nou Hampshire / JOSEPH PREZIOSO / AFP

Una de les incògnites que ens quedarà per a l'especulació perpètua és pensar si Trump hauria arribat a la presidència dels Estats Units si, en comptes de batallar contra Hillary Clinton, hagués tingut Bernie Sanders com a rival. ¿Li hauria servit igual la carta antisistema al republicà? ¿Hi hauria hagut menys abstenció entre els demòcrates? Sanders és una peça que no encaixa bé en l'engranatge de poder americà perquè representa una esquerra prou genuïna en el gran país del capitalisme. Per això, en aquesta cursa preelectoral del 2020, topa també amb una premsa diguem-ne progressista que prefereix qualsevol altre candidat abans que el senador.

Una mínima mostra de les trampetes que li paren. Un reporter de l' Atlantic assenyalava, per exemple, que Sanders va guanyar les primàries de Nou Hampshire, el 2016, amb 152.193 vots i que, en canvi, ara ho havia fet només amb 52.930. Ometia, però, que fa quatre anys només es batia amb Hillary Clinton, mentre que ara els vots es reparteixen entre vuit contendents. Un article de la NPR, la ràdio pública, es titula “Les propostes de prohibir el fracking podrien fer mal als demòcrates en estats clau”. ¿Endevinen què vol fer Sanders amb el fracking? Exacte: you are fracking right. El Washington Post destacava el vot popular de Nou Hampshire, perquè Buttigieg va estar a punt de ser el guanyador, però no prestava atenció al d'Iowa, on es va imposar Sanders amb claredat. Titular de la secció d'opinió de Bloomberg: “Bernie Sanders ha quedat primer a les primàries, però Amy Klobuchar és la guanyadora”.

A la majoria d'enquestes nacionals, Sanders apareix com el candidat preferit. Però la premsa liberal és evident que té altres candidats. La qüestió (retòrica) és si afavorir algú allunyat dels desitjos de la gent és la millor estratègia per foragitar Trump de la Casa Blanca.