Betevé rep el Premi Extraordinari de Blanquerna per la cobertura de les protestes postsentència

La cadena Betevé ha rebut avui el premi extraordinari Blanquerna, que atorga la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, per la seva cobertura de les protestes postsentència i per la celebració dels seus 25 anys de vida, que es compleixen enguany. L’encarregat de recollir el guardó durant la celebració XXVI Jornades de Comunicació Blanquerna ha sigut el director de la televisió pública municipal, Sergi Vicente.

Segons la universitat, "durant tots aquests anys Betevé ha estat un referent de la comunicació de proximitat, d'informació plural i de compromís amb el servei públic audiovisual". Aquest és el tercer guardó que rep Betevé per la seva cobertura de les protestes. El desembre de 2019, el mitjà va ser reconegut amb el premi Muriel Casals de Comunicació, concedit per Òmnium Cultural. Pocs mesos després, el febrer d'aquest any, se li va atorgar el Premi Ciutat de Barcelona 2019.

A banda de reconèixer la feina de Betevé, durant l’acte també s'ha premiat Fede Segarra, director de comunicació d'Estrella Damm, com a millor comunicador per la campanya Ànima i amants, que defensava la protecció i preservació del Mediterrani i donava veu als activistes mediambientals.

En les jornades també s'ha reconegut a exalumnes de la facultat com ara Sara Canals, presentadora de LaLigaTV i col·laboradora de la BBC i la CNN, o Tomás Ferrándiz , director creatiu de Tiempo BBDO.