Bill Cosby, condemnat a presó per agressió sexual

Bill Cosby passarà entre 3 i 10 anys a la presó per haver drogat i violat Andrea Constand. Així ho ha dictaminat un jutge de Pennsilvània, que ha condemnat el creador de 'The Cosby Show', de 81 anys, per un delicte d’agressió sexual comès l’any 2004 contra l’exjugadora de bàsquet canadenca.

Els advocats de Cosby havien demanat arrest domiciliari al·legant que l'actor, que és legalment cec, és massa gran i indefens per anar a la presó. Però el jutge ha descartat aquesta opció. Ha decidit que Cosby passi, almenys, els propers 3 anys a la presó i ha assegurat que "no el pot tractar diferent pel fet de ser qui és o qui va ser".

Prèviament a l’emissió de la sentència, el jutge ha determinat que Cosby és un “depredador sexual violent”. Aquesta qualificació implica que l’actor entra a formar part del registre d’abusadors dels Estats Units, un llistat que són compartits amb entitats que acullen possibles víctimes, com per exemple centres educatius. A més, Cosby, considerat durant molts anys el pare d’Amèrica, haurà d’assistir a sessions de teràpia durant la resta de la seva vida.

Determinar si Cosby era o no un depredador sexual ha sigut un dels elements centrals d’un judici que es va iniciar el juny del 2017. Dilluns, un psicòleg designat per l’estat de Pennsilvània va assegurar al jutge que Cosby havia de ser considerat un depredador sexual violent perquè el risc de reincidència era real.

En un comunicat emès després que el jutge determinés que Cosby és un depredador sexual, Constand recordava que quan l'actor la va agredir li va robar "la salut, la vitalitat, el meu caràcter extravertit i la confiança en mi mateixa i ens els altres". A més, assegurava que la batalla legal que l'ha enfrontat a l'actor l'ha exposat a atacs en què s'han qüestionat els motius que hi podia haver darrere de la seva acusació.

Ús de drogues

L’agressió contra Constand es remunta a l’any 2004, quan l’esportista entrenava l’equip de bàsquet de la Universitat de Temple (Pennsilvània), institució on va estudiar Cosby i de la qual era un dels principals donants.

Segons va detallar la víctima, el gener del 2004 va visitar la casa de Cosby després d’haver sortit amb un grup d’amics. Un cop allà, Cosby li va oferir unes pastilles blaves i vi amb l’objectiu de deixar-la semiconscient i així poder aprofitar-se de la seva situació de vulnerabilitat. Segons la versió de Cosby, les relacions que van mantenir a la seva mansió van ser consentides per ella.

L’any 2005 Constand el va denunciar però la fiscalia no va presentar càrrecs i el cas es va resoldre mitjançant un acord extrajudicial. Al cap de deu anys, el 2015, el cas es va reobrir després que Associated Press accedís als documents d’un interrogatori en el qual Cosby admetia haver administrat drogues a dones per poder mantenir relacions sexuals amb elles.

Durant les primeres jornades del judici, el fiscal, Kevin Steele, va assegurar que “durant dècades, Cosby va participar en un patró d’assalt sexual no consentit amb dones joves que estaven en un estat d’inconsciència a causa d’una substància tòxica”.

En els últims anys, una seixantena de dones han acusat Bill Cosby d’agressions sexuals que s’haurien produït des de la dècada dels seixanta. Tots els casos, excepte el de Constand, han prescrit i, per tant, no poden anar a judici. Deu d'aquesta seixantena de dones eren presents al judici quan s'ha llegit la sentència.