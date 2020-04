La CCMA tanca l'any 2019 amb equilibri pressupostari

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha tancat l'exercici del 2019 amb equilibri pressupostari. El consell de govern de l'ens públic ha aprovat els comptes definitius de l'any passat, que es va saldar sense dèficit "malgrat les dificultats d’un nou exercici en pròrroga pressupostària i havent afrontat nous esforços de contenció de la despesa", segons destaca la Corporació.

Els mitjans públics catalans van disposar durant el 2019 de 230,7 milions d'euros d'aportació pública ordinària, als quals cal afegir una aportació extraordinària de 7,7 milions per afrontar "despeses de personal no pressupostades". A més, la Corporació va ingressar 51,5 milions d'euros per la via de la publicitat, que són 2,5 milions menys que l'any anterior. Finalment, es consignen 11,5 milions d'ingressos per altres conceptes. En total, però, els seus recursos disponibles van ser inferiors als del 2018 en 4,1 milions.

Per contra, la CCMA ha hagut d'afrontar noves obligacions de despesa, com ara els increments salarials aplicats durant el 2019 al conjunt del sector públic, l'increment de les bases de cotització a la Seguretat Social, el retorn del 40% de la paga extra del 2013 o els canvis en el càlcul de l'IVA. Segons la Corporació, les aportacions extraordinàries del Govern han pogut cobrir aquestes "necessitats financeres sobrevingudes" només "parcialment". Per això, diu la CCMA, la gestió de l'exercici econòmic del 2019 ha sigut "especialment complexa", i va ser necessari aplicar "un nou pla de reducció de la despesa que va afectar especialment les partides de continguts de televisió i les inversions".