Canneseries reuneix les millors ficcions televisives internacionals

Canes dona el tret de sortida demà a la primera edició del seu festival de sèries. La trobada, que se celebra en paral·lel al MIPTV, vol convertir-se en una referència internacional per al sector de la ficció televisiva. La secció oficial permetrà conèixer 10 sèries d'arreu del món entre les quals hi ha 'Félix', creada per Cesc Gay per a Movistar+; la mexicana 'Aquí en la tierra', creada per Gael García Bernal, i les israelianes 'Miguel' i 'When heroes fly'.

La nit de l'11 d'abril, el dia que s'acabarà el festival, es donaran a conèixer els guanyadors de la secció oficial. Els premis, concedits per un jurat presidit pel guionista i 'showrunner' nord-americà Harlan Coben, es distribuiran en cinc categories: millor sèrie, millor actuació, millor actuació especial, millor guió i millor música.

Durant la cerimònia de clausura s'entregarà també el premi a la millor sèrie digital, categoria en la qual competeix 'Si fueras tu', la producció de RTVE que es pot veure a la plataforma Playz. La sèrie, protagonitzada per María Pedraza, s'enfronta a produccions curtes digitals com les nord-americanes 'Atropa' i 'Bite size horror' o la cubana 'Cabeza madre'.