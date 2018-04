‘Félix’, l’heroi romàntic del ‘thriller’ televisiu de Cesc Cay

Amb tocs de 'Fargo' i de 'Twin Peaks', Cesc Gay debuta com a creador televisiu amb 'Félix', un 'thriller' que intenta sobrepassar les limitacions del gènere barrejant elements romàntics i còmics. La sèrie de sis episodis, protagonitzada per Leonardo Sbaraglia, està disponible a partir de demà a Movistar+.

El Félix del títol és un escriptor argentí, interpretat per Leonardo Sbaraglia, que es trasllada a viure a les muntanyes d'Andorra per estar més a prop del seu fill, nascut d'una relació esporàdica. Allà coneixerà la Julia (Mi Hoa Lee), una dona xinesa de qui s'enamorarà perdudament i que desapareixerà sense deixar rastre. Trobar-la es convertirà en el motor de la seva existència i el portarà a desafiar els perills que s'amaguen darrere l'aparent tranquil·litat d'Andorra. En el seu periple, l'escriptor comptarà amb la col·laboració del seu veí, l'Óscar (Pere Arquillué), i el Mario (Ginés García Millán), el seu amic inspector de policia. Aquesta cerca desesperada té com a rerefons la vinculació de la màfia xinesa amb el blanqueig de capitals al país dels Pirineus, una història basada en fets reals.

L'aposta de la plataforma suposa un canvi de registre per al director de 'Truman', que fins ara no havia tocat mai el 'thriller'. Gay assegura que l'elecció d'aquest gènere està molt vinculada al format de la sèrie, un motlle que tampoc li acaba d'agradar. "Això que fem ara és una barreja entre sèries i pel·lícules. A nosaltres ens donava la possibilitat d'explicar coses amb més temps i donant més joc", explica el director.

La sèrie es mou en el terreny del misteri i la comèdia

Entre les influències de 'Félix', Gay assenyala els germans Coen i Alfred Hitchcock, uns creadors experts a envernissar el 'thriller' i el suspens amb una pàtina d'humor, una combinació que el director de 'Ficció' considera especialment indicada per a les sèries. Equilibrar els diferents elements va ser un dels reptes de 'Félix', sobretot tenint en compte el to més realista en què Gay es mou habitualment.

Romanticisme a la neu

L'escenari emblanquinat d'Andorra aporta un punt oníric a la ficció i subratlla el component romàntic present en la personalitat del Félix i en la sèrie. Sbaraglia, que repeteix amb Cesc Gay després d'' Una pistola a cada mà', defineix el seu personatge com un "perdedor per a aquest món". "En un altre món la seva tenacitat, la seva valentia i el seu coratge serien més valorats", explica l'actor argentí, que defensa que la bondat del Félix simbolitza la possibilitat que el món sigui una mica millor. Per trobar el punt de comicitat i particularitat del personatge, Sbaraglia va recórrer a interpretacions de Bill Murray, Buster Keaton i, fins i tot, el Ross de 'Friends'.

L'estranyesa i la innocència del Félix les mantenen a ratlla els seus dos àngels de la guarda, l'Óscar i el Mario, dos personatges antitètics. El primer és el seu Sancho Panza, "un personatge molt volat i amb una mirada molt pròpia sobre la vida i la justícia", assegura Pere Arquillué, que destaca que és un rol molt més difícil d'interpretar del que sembla. "Pots no arribar-hi o passar-te i per això em vaig posar molt en mans del Cesc, que sabia molt bé la temperatura que necessitava", explica l'actor, que afegeix que la impossibilitat de classificar la sèrie en un gènere és el que la fa atractiva.

"Mentre que l'Óscar és la llibertat, el Mario és el sentit comú i la sobrietat", detalla Ginés García Millán, que qualifica l'aventura del Félix com una història "molt romàntica". "El romanticisme és necessari en la vida. Tots busquem un amor que ens arrossegui, el Félix el troba i el persegueix amb totes les conseqüències", assegura l'actor.

L'objecte d'aquest amor sense por és la Julia, una dona misteriosa i plena de tatuatges interpretada per la debutant Mi Hoa Lee. Aquesta primera experiència ha sigut per a l'actriu, que el 2016 es va graduar en comunicació audiovisual, "un regal", tot i que amb moments de por i vertigen. Mi Hoa Lee, que destaca la generositat dels seus companys durant el rodatge, assegura que bona part de la construcció d'aquesta dona enigmàtica que capgira el món del Félix s'ha basat a treballar la mirada i a buscar la complicitat, tot i que les condicions ambientals, com el fred i la neu, no hi ajudessin.