Un jutge obliga la Casa Blanca a tornar l'acreditació al periodista de la CNN que va vetar

Un jutge federal ha dictaminat avui que la Casa Blanca ha de tornar l'acreditació al periodista de la CNN, Jim Acosta, al qual van vetar per haver-se enfrontat a Donald Trump durant una roda de premsa. En un comunicat, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha assegurat que acataran la decisió dels tribunals, però que desenvoluparan normes per "assegurar que les rodes de premsa siguin justes i endreçades en un futur". "A la Casa Blanca hi ha d'haver dignitat", ha argumentat.

La Casa Blanca va decidir suspendre les credencials d'Acosta la setmana passada després que, durant una conferència de premsa per valorar els resultats de les eleccions de mig mandat, el periodista preguntés al president sobre la caravana d'immigrants que intenta arribar al país des de Mèxic. Trump va respondre amb virulència i va acabar insultant el periodista, al qual va qualificar de "maleducat".

En el seu moment van justificar la retirada de l'acreditació posant com a excusa la reticència d'Acosta a cedir el micròfon després de fer dues preguntes a Trump durant la roda de premsa de la setmana passada. Durant mesos, la relació entre el corresponsal de la CNN i el president ha sigut tensa.

En la seva demanda contra Trump, la CNN havia argumentat que la retirada d'acreditació d'Acosta violava els seus drets constitucionals recollits a la Primera Esmena, que garanteix la llibertat d'expressió, i la Cinquena, que fa referència als processos legals. En aquest sentit, el jutge ha assenyalat que, d'acord amb una sentència del 1977, la Casa Blanca ha de donar raons per denegar les credencials de premsa i, a més, ha de permetre als implicats respondre. El jutge ha donat la raó a la CNN en determinar que la Casa Blanca no va dur a terme el procés necessari.

Acosta recuperarà la seva acreditació només de manera temporal, a l'espera que hi hagi un judici sobre el cas, un procés que es podria endarrerir diversos mesos, llevat que les dues parts arribessin a un acord extrajudicial.

Avui, al tribunal, la cadena CNN ha rebut el suport de tretze organitzacions i mitjans de comunicació, entre els quals hi havia el 'Washington Post', el 'New York Times' i la cadena Fox News, un dels pocs canals que mantenen una bona relació amb el president dels Estats Units.