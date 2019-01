Els periodistes de Catalunya Ràdio critiquen la participació d'Empar Moliner en un acte de Junqueras

El consell professional de Catalunya Ràdio ha expressat el malestar per la implicació d’Empar Moliner en un acte d’ERC, en el qual va posar veu a les paraules d’Oriol Junqueras. Aquest ens, que representa els periodistes del mitjà públic, ha emès un comunicat en què recorda que “tothom és lliure de posicionar-se políticament” però que en el seu cas no és una tertuliana més del ‘Catalunya migdia’ i, per tant, “es corre el risc que es confonguin els seus posicionaments amb la línia editorial del programa”.

Moliner ha admès que va ser un error acceptar aquest rol. “Vull ajudar qualsevol dels empresonats i exiliats”, explicava a aquest diari. “Ho faria per qualsevol, sense pensar en partits. I l’estima personal per l’Oriol i la seva família em va fer acceptar-ho”, ha afegit. Des de la direcció d’informatius s’ha argumentat que el seu paper és posicionar-se i opinar com una tertuliana més, però el consell professional en discrepa perquè el fet que aparegui en la comunicació del programa al mateix nivell que el periodista Òscar Fernández, responsable del contingut informatiu del ‘Catalunya migdia’, fa que calgui considerar-la corresponsable de l'espai. Atesa la participació de Moliner com a tertuliana amb secció al ‘Tot es mou’, el consell professional de TV3 ha donat suport a la reflexió del seu ens homòleg a la ràdio.