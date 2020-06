Christian Garcia renuncia a la direcció d'Esports de la CCMA

El director d'Esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Christian Garcia, ha presentat avui la renúncia per motius personals, segons ha confirmat l'ens públic. Garcia, que abandonarà el càrrec l'1 de juliol, va ser nomenat el maig del 2017 i la seva posició directiva el posava en el mateix rang que Vicent Sanchis i Saül Gordillo, directors de TV3 i Catalunya Ràdio, respectivament.

La dimissió de l'encara director d'Esports de la CCMA arriba després de la polèmica pel documental El cas Rosell, que es va emetre a TV3 el 17 de maig enmig d'acusacions de censura per l'eliminació d'un fragment que feia referència a una interlocutòria de la causa dictada per la jutge Carmen Lamela el 2015. La decisió de suprimir el fragment –que el comitè professional de TV3 no va considerar "censura"– va comportar que el responsable del documental, Víctor Lavagnini, retirés la seva firma del treball apel·lant a la clàusula de consciència. De fet, Garcia està citat aquest divendres a la comissió de control del Parlament per donar explicacions sobre l'edició del documental. Tots els grups parlamentaris han signat la petició de compareixença, que ha estat admesa a tràmit, però la participació de Garcia encara no està a l'ordre del dia de la sessió de control.

Garcia té el mateix rang que el director de TV3, Vicent Sanchis, que va recordar –també en sessió parlamentària– que ell només hauria tingut la potestat de no emetre el documental, però no pas d'editar-lo o demanar-hi canvis.

📜 Comunicat:

"El Cas Rosell" retallat

📺 demà diumenge per @tv3cat a les 23:15h pic.twitter.com/q0PBQ9pyYY — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) May 16, 2020

A més de la polèmica pel documental sobre Rosell, Garcia, que ha fet una bona part de la seva carrera a Catalunya Ràdio, ha hagut d'enfrontar-se a tensions internes dins el departament que dirigia. Les divisions han estat causades per la tria de persones de confiança de l'entorn de Garcia per encapçalar algunes de les noves propostes esportives de la CCMA, com ara l'espai Onze comandat per Francesc Garriga.