El Col·legi de Periodistes distingeix la investigació de l'ARA sobre la guerra econòmica contra l'1-O

L'equip d'Economia de l'ARA ha sigut distingit amb una menció especial al VII Premi Josep Maria Planes, que atorga la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, pels articles publicats en aquest diari l'octubre del 2018 sobre la guerra econòmica de l'Estat contra Catalunya arran de l'1-O. El jurat destaca el "valor periodístic" d'aquesta investigació, duta a terme conjuntament per Albert Martín, Àlex Font, Natàlia Vila i Albert Cadanet, que va permetre "denunciar l es mesures econòmiques que van emprendre el govern espanyol, entitats bancàries i empreses del país després del referèndum" de la tardor del 2017.

El desembre del 2018 aquesta mateixa sèrie d'articles ja va ser distingida amb el premi Ramon Barnils de periodisme d'investigació.

Premi a la investigació sobre el crim de Susqueda

El VII Premi Josep Maria Planes ha sigut per a la periodista d' El Punt Avui Tura Soler, per la sèrie d'articles que va publicar fruit de la seva investigació sobre el crim de Susqueda, que encara no s'ha resolt. El jurat destaca "l'intens treball de la periodista per fer llum sobre un cas molt opac" que assenyala que "recull l'esperit periodístic d'en Planes".

El Premi Josep Maria Planes, convocat per l'Ajuntament de Manresa i el Col·legi de Periodistes, té l'objectiu de "reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936)". El jurat d'aquesta edició el formaven l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; la periodista Teresa Carreras; el vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC, Xavier Ginesta; el periodista Jordi Finestres; els periodistes de l'ARA Xavi Tedó i Laia Vicens ( guanyadors de l'anterior edició del premi, pel seu llibre Operació urnes) , i per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. El president de la demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Enric Badia, n'ha estat el secretari.

Els guardons es lliuraran divendres que ve a Manresa.