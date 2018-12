Deixen en llibertat l'acusat del doble crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha ordenat deixar en llibertat provisional Jordi Magentí Gamell, l'acusat del doble crim del pantà de Susqueda. El tribunal ha donat la raó a la defensa del sospitós, que estava en presó preventiva des del març d'aquest any, després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin com el suposat autor del crim de l'agost del 2017, en què van morir dos joves del Maresme. L'Audiència ha considerat que "els principals indicis de criminalitat que apuntaven Magentí com a autor dels fets" durant la instrucció del cas "s'han vist seriosament debilitats", sense que es puguin excloure altres línies d'investigació, com ara "altres persones que haguessin pogut accedir al pantà de Susqueda sense vehicle i sense portar telèfon mòbil".

El tribunal ha acordat deixar en llibertat l'home sense que hagi de pagar una fiança, però li ha retirat el passaport i li ha prohibit que pugui sortir fora de l'estat espanyol fins que acabi el procés judicial. També s'ha de presentar dues vegades al mes -a principis i a la meitat- al jutjat. L'Audiència ha pres la decisió després de qüestionar, en una interlocutòria de 16 pàgines, els indicis que fins ara assenyalaven Magentí com el principal i únic sospitós del crim. Ha posat en dubte algunes de les proves, com ara l'hora i el lloc on haurien passat els fets, els possibles autors i els indicis que durant la instrucció dels últims mesos apuntaven Magentí, que "no semblen suficients" per mantenir l'home en presó preventiva actualment.

Els quatre jutges de la secció quarta de l'Audiència de Girona han analitzat el recurs que havia presentat la defensa de l'acusat, que exerceix l'advocat Benet Salellas, que posava en entredit les proves del cas i reclamava la llibertat de Magentí. Primer de tot, els magistrats han apuntat que "s'ignora en tot moment el lloc on es dirigeixen i aparquen el vehicle" els joves del Maresme assassinats en el crim, que anaven a fer caiac al pantà. El motiu és que les càmeres de videovigilància de Susqueda no permeten concretar el recorregut de la parella amb el cotxe, un cop agafen el camí forestal i s'endinsen al pantà. En aquest punt, el fiscal defensa que els joves van aparcar a la zona de la Rierica del pantà, malgrat que el tribunal ha recordat que no s'ha pogut fer una prova a causa de l'elevat nivell de l'aigua els últims mesos a Susqueda.

Per això, l'Audiència ha considerat que, sense descartar la tesi de la fiscalia, "existeixen altres possibilitats" d'espais del pantà on la parella hauria pogut aparcar el vehicle per anar a fer caiac, com per exemple la zona del Torrent del Bonegre, coneguda com a Platja dels Xinesos, on es va localitzar enfonsat el cotxe de les víctimes amb una pedra a l'accelerador. El tribunal ha afegit que en aquesta mateixa zona es van trobar pedres similars a la que s'havien localitzat a la motxilla d'un dels joves, mentre s'està a l'espera d'analitzar les mostres de la Rierica i la Font del Bonegre per comparar-les amb la sorra trobada a la roba d'una de les víctimes.