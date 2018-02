Comcast ofereix 25.000 milions d'euros per arrabassar-li Sky a Murdoch

El gegant de la comunicació nord-americà Comcast, propietari, entre d'altres, de la cadena NBC i dels estudis de cinema Universal, ha presentat una oferta de 22.100 milions de lliures (més de 25.000 milions d'euros) per comprar la plataforma de televisió Sky, que a finals del 2016 havia acceptat una oferta de 21st Century Fox, propietat del magnat australià Rupert Murdoch, per adquirir el 61% que encara no controla de la companyia britànica per 11.700 milions de lliures, és a dir, uns 13.350 milions d'euros.

Aquesta operació s'hauria d'haver tancat a finals de l'any passat, però l'organisme regulador de la competència del Regne Unit encara no hi ha donat el vistiplau, ja que considera que podria comportar problemes de pluralitat a causa de l'excessiu control sobre l'oferta informativa del país que tindria la família Murdoch. De fet, el mes passat aquesta institució va assenyalar, en una anàlisi provisional, que "possiblement" la compra de Sky per part del grup Fox aniria "en contra de l'interès del públic". Murdoch, a través del grup News Corp, és propietari dels diaris britànics 'The Times', 'The Sunday Times' i 'The Sun'.

La proposta de Comcast preveu el pagament en efectiu de 12,50 lliures esterlines per cada acció de Sky, la qual cosa suposa un increment de més del 15% respecte de les 10,75 lliures que oferia 21st Century Fox. Per aquest motiu, el grup nord-americà qualifica la seva oferta de "superior" en un comunicat en què també explica que té intenció de mantenir la seu de Sky a Londres i es compromet a impulsar la producció de la companyia britànica a través d'un increment de les inversions dedicades a la producció de sèries i pel·lícules. Comcast també assegura que conservarà "la marca i la cultura de Sky News" i la seva trajectòria d'imparcialitat informativa.

"Ens agradaria ser propietaris de tot Sky i veure si podem adquirir més del 50% de les accions", ha assenyalat el president i conseller delegat de Comcast, Brian Roberts. Sigui com sigui, l'oferta del grup nord-americà està condicionada a aconseguir una adhesió mínima del 50% del capital social i dels drets de vot a Sky. El 39% de les accions de la companyia pertanyen actualment a 21st Century Fox, propietat de la família Murdoch.

"Pensem que Sky seria molt valuosa per a nosaltres mentre busquem expandir-nos internacionalment", ha afegit Roberts, que s'ha mostrat confiat que la seva proposta rebrà el vistiplau de les autoritats britàniques de la competència. En aquest sentit, ha indicat que la presència de Comcast al sector audiovisual del Regne Unit és "mínima". El grup és propietari de la productora britànica Carnival Films, responsable de ficcions com 'Downton Abbey'.

Al desembre, 21st Century Fox va acceptar una oferta de compra de The Walt Disney Company per la major part del negoci audiovisual, incloent-hi la participació del grup de Murdoch a Sky.