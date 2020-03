‘Cosmos’ torna per explorar altres mons on traslladar la humanitat

Fa 40 anys, Carl Sagan es va convertir en una estrella pop gràcies a la sèrie Cosmos, que va embarcar tota una generació de teleespectadors en un viatge exploratori de l’Univers i la seva silent bellesa. El 2014 l’astrofísic Neil deGrasse Tyson va recollir el testimoni de narrar la ciència de la manera més fascinant possible, en un exitós reboot. I ara l’equip que va reviscolar la mítica sèrie hi torna amb una segona temporada, que es podrà veure a Espanya al canal National Geographic aquest dimarts a partir de les 22.00 h.

En la primera entrega, els responsables de Cosmos proposaven com a metàfora de la història de l’Univers un calendari d’un any. Si el Big Bang era l’1 de gener, els primers humans anatòmicament moderns -i totes les cabòries dels seus representants- tot just arribaven a les 23.52 h del 31 de desembre. I l’agricultura no es comença a practicar fins que falten 28 segons per celebrar el Cap d’Any. Era una cura d’humilitat important i el recordatori a l’audiència americana -on el 34% d’enquestats declaraven creure que la vida existia en la seva forma actual des de l’inici dels temps- que el lloc de l’home a l’Univers és esclafadorament petit.

Per a la segona temporada, subtitulada Altres mons, es planteja la qüestió de si els humans som l’única tipologia de vida (diguem-ne) intel·ligent en tot el Cosmos. I també si l’espècie podria trobar una nova casa, en cas que acabi tenint èxit en la seva determinació de carregar-se el planeta Terra. Tot això, explicat amb l’habitual barreja d’explicacions rigoroses però comprensibles per a una audiència sense gaires coneixements científics previs, i amanit amb efectes visuals d’última generació, animacions i recreacions dramatitzades de com podria ser aquest futur lluny de casa.

El vincle amb Sagan

Tot i que és DeGrasse Tyson qui dona la cara en aquesta sèrie documental i qui s’ha convertit en un dels pocs científics amb rang de pop star, al darrere de la sèrie hi ha Ann Druyan. Aquesta divulgadora -que va escriure els guions del Cosmos original i un any després d’estrenar la sèrie es va casar amb Carl Sagan-és la directora, guionista, creadora i productora executiva d’aquestes noves temporades. La seva feina li ha valgut el premi Richard Dawkins (2004), un Emmy (2014, pel retorn de Cosmos ) i un premi humanístic de la Universitat de Harvard (2017). En aquesta aventura, la tornen a acompanyar el còmic Seth MacFarlane -creador de Padre de familia - com a productor executiu i fan confés d’aquells documentals del 1980, i també Brannon Braga i Jason Clark.

MacFarlane aprofita també la seva condició d’actor per regalar-se un cameo, fent del president dels Estats Units Harry S. Truman. Els actors Patrick Stewart, Judd Hirsch i Viggo Mortensen participen també en algunes de les reconstruccions històriques.

“Una de les coses que hem fet en aquesta ocasió ha sigut incorporar a Cosmos una visió del futur”, explicava Druyan al portal Space.com. “Gran part del que veiem, i del que veuen els nostres fills i nets, fa tornar boig i sembla una distopia. Sembla que el càstig pels nostres pecats ens espera al tombant de la cantonada i que la humanitat no té futur, més enllà d’agonitzar i ofegar-nos. I a Cosmos ens imaginem el futur que encara podem tenir”.

Un dels esforços que ha fet l’equip en aquests sis anys és mirar de trobar vides de científics que mereixin ser explicades. En alguns casos, s’han rescatat noms que no formen part del relat més conegut de la història de la ciència. Es tracta de saber quins visionaris han acabat tenint raó i, sobretot, de despertar consciències i vocacions. “En el que estem més interessats és en crear una mena d’alfabetització científica global. Perquè creiem que la ciència és un dret de naixement que ens pertany a tots i a cadascun. I el grau en el qual ens exclouen de la ciència és el grau en el qual perdem tota la força, ja que deixem de prendre les decisions de manera informada”, defensa la productora.

Un altre dels motius per al lapse entre la primera i la segona temporada d’aquest retorn de Cosmos és més prosaic. Entre el desembre del 2018 i el febrer del 2019, DeGrasse Tyson va rebre acusacions d’assetjament sexual. Tant National Geographic com el canal Fox, del mateix conglomerat, van ajornar l’estrena prevista per al 3 de març del 2019 fins a aclarir en una investigació interna què havia passat. El 15 de març, la companyia anunciava que desestimava les al·legacions i reprogramava l’estrena de la sèrie.