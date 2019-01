Cristina Puig: "No farem entreteniment, el 'FAQS' seguirà sent un programa de política i debat"

TV3 posarà en marxa demà (21.55 h) una nova etapa de 'Preguntes freqüents', amb Cristina Puig de presentadora. El programa torna a les nits dels dissabtes després de prescindir de Laura Rosel, en una decisió conjunta d'El Terrat i el canal públic que ha causat controvèrsia. La nova conductora afirma a aquest diari que enceta "un dels reptes professionals més interessants" de la seva carrera i que ho fa "amb la responsabilitat de l'alt llistó que té el programa, capaç de reunir 400.000 persones en un espai polític". Al mateix temps, admet que la polèmica per la marxa de Rosel ha complicat la seva arribada: "La sacsejada ha sigut prou important com perquè l'aterratge no hagi estat tan plàcid com jo hauria volgut".

Des de la productora es va explicar que la substitució de Rosel tenia a veure amb la intenció d'augmentar "l'entreteniment" en el format. Puig ha volgut aclarir que no s'ha d'esperar un canvi de gènere en un format que ja funciona. "No farem entreteniment, sinó un programa de política i debat, com és el 'Preguntes freqüents'. El que passa és que qui el presenta li adona el to. I el meu és diferent, de la mateixa manera que la Laura no feia el programa com el Ricard. Jo no soc nova a la casa, ni menys encara a la professió. He fet debat, política, informatius i entreteniment. Entenc que El Terrat i TV3 han confiat en mi per aquesta experiència".