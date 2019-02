Cuatro, en caiguda lliure i crisi existencial

Cuatro s’ha convertit en la pedra a la sabata de Mediaset. El segon canal del grup pateix una crisi d’audiència severa. Les provatures constants han generat una graella molt inestable i han impedit mantenir una identitat definida com tenia al principi. L’últim moviment és una reformulació global de l’àrea dels informatius, que quedaven a molta distància -per sota- de la resta de noticiaris de les televisions generalistes.

El canal va tancar el 2018 amb un 6,0% d’audiència que era preocupant, perquè igualava els anteriors mínims històrics anuals, del 2012 i el 2013. Però, en aquest cas, era més greu perquè la mitjana rebia l’impuls del 8,8% obtingut al juny, gràcies a l’emissió dels partits del Mundial que no es van emetre per Telecinco. I el gener d’aquest any, la cadena obtenia un 5,0% que suposava la seva pitjor dada mensual històrica, exceptuant el 4,9% del primer mes d’emissions a la TDT.

Cuatro va néixer el novembre del 2005 fruit de la reconversió de l’antic canal de pagament Canal+, del grup Prisa, amb una operació aprovada pel president socialista espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. El seu millor moment va ser el 2008, quan va aconseguir una mitjana del 8,2%. Però els deutes escanyaven el conglomerat empresarial que la sustentava, de manera que el 2009 es va iniciar el procés anomenat de fusió -en realitat, una absorció- amb Mediaset. Es va convertir així en un segon canal, clarament supeditat a Telecinco, però que mantenia el seu esperit de televisió jove i amb una aposta informativa i pels reportatges clarament més decidida que a la cadena mare.

Ara mateix, el canal fa més forat entre el públic masculí que entre el femení, i funciona bé amb l’audiència d’entre 13 i 24 anys. Les Canàries, Múrcia, Andalusia, el País Valencià i Madrid són els llocs on es mira Cuatro per sobre de la mitjana espanyola.

L’últim any, Cuatro ha patit dos entrebancs principals. D’una banda, la cancel·lació de Las mañanas de Cuatro va suposar una patacada d’audiència que no només va afectar la franja matinal, sinó que també va perjudicar Noticias Cuatro i Deportes Cuatro. Això passava mentre el seu rival més directe, La Sexta, capitalitzava la seva aposta informativa amb programes com Al rojo vivo, Salvados, El intermedio, El objetivo i La Sexta noche. Alguns d’aquests espais funcionen millor que d’altres, però en tot cas han ajudat la televisió del grup Planeta a dotar-se d’una identitat clara. I a esdevenir un referent informatiu en aquests temps d’intensitat política atiada per la qüestió catalana. En canvi, Cuatro va protagonitzar la polèmica destitució de Jesús Cintora al capdavant del magazín matinal -per ser considerat massa pròxim a Podem-, a banda d’eliminar espais com El gran debate i Te vas a enterar. Actualment, Cintora presenta Carretera y manta... a La Sexta, i no pas amb males audiències.

Mitjans com El Español van considerar que aquest desinterès pels informatius era, en realitat, un gest d’aproximació al govern espanyol -aleshores amb Rajoy com a president- per rebaixar la pressió informativa en un final de legislatura que estava resultant complicat per al Partit Popular.

El segon problema sense resoldre són les tardes. Fa una dècada, la cadena arribava sovint a les dues xifres de quota de pantalla gràcies a programes com Fama, ¡a bailar!, Password i Tonterías las justas, amb Florentino Fernández, que va marcar el pas pel que fa a espais de sobretaula amb humor. A partir d’aquí van començar els problemes. El successor, No le digas a mamá que trabajo en la tele, amb Goyo Jiménez, Lorena Castell i Dani Rovira, va patir canvis d’horari quan es va veure que no funcionava i shares per sota del 3%. Hazte un selfie i Singles (presentat per Nuria Roca i que només va aguantar dues setmanes a la graella) són altres fracassos de Mediaset a les tardes del seu segon canal.

L’última provatura ha sigut el programa Todo es mentira, de Risto Mejide. De nou, no ha acabat de trobar el seu forat entre el públic, tot i les modificacions de to i format que ha anat assajant el seu responsable. El seu share se situa en el 3,2%, molt per sota del de la cadena (i un 2,5% si es mira la dada catalana). Ni tan sols en el seu millor resultat (un 4,1% el 29 de gener passat) va aconseguir fer pujar la xifra global de Cuatro.

Programes:

els que apugen la mitjana...

‘Viajeros Cuatro’

El reporterisme de carrer que va imprimir caràcter a la cadena encara li resulta rendible. Viajeros Cuatro es va crear el 2018 per reviure l’esperit de Callejeros Viajeros i és el programa que, des del començament de la temporada, ha obtingut la millor quota de pantalla per al canal: un 8,5% per a les reemissions que ofereix la cadena.

‘Volando voy’

Jesús Calleja condueix aquest programa de reportatges per ciutats espanyoles des de fa tres temporades. Es tracta de l’espai de prime time amb més bon share, amb un 8,2%. L’audiència mitjana, des del setembre, és d’1.485.000 espectadors. L’episodi dedicat a la Sierra de Albarracín es va enfilar fins a l’11,0%.

‘Noticias Cuatro 1’

Tot i els nombrosos canvis de presentadors (tres relleus els últims dos anys), el noticiari dels migdies ha continuat sent un dels puntals que aconsegueixen superar la mitjana de la cadena, gràcies en part al fet d’emetre’s mitja hora abans que els espais de La 1, Antena 3 i Telecinco. Les dades són: 677.000 espectadors i un 7,3% de quota.

...i els que l’abaixen

‘Gym Tony XS’

Havia de ser la gran sitcom de Cuatro però va anar perdent força i actualment sobreviu només en forma de reemissió (adaptada a l’horari infantil) per a la franja matinal del canal. Amb tot, el 2,2% de quota de pantalla evidencia que Mediaset ha renunciat a marcar perfil propi en l’arrencada de la jornada i que centra l’esforç en Telecinco.

‘El encantador de perros’

En la mateixa línia que Gym Tony, César Millán i El encantador de perros va oferint episodis passats a la següent franja matinal de Cuatro. La quota de pantalla és lleugerament superior (2,7%), però tot i així cau molt per sota de la mitjana del canal. A més, les bones dades que té Aruscitys a La Sexta encara perjudiquen més els matins de Cuatro.

‘Deportes Cuatro Noche’

Els deu minuts previs al seu informatiu -abans de la remodelació- eren un forat negre d’audiència, amb només un 2,7% de suport i 338.000 seguidors de mitjana. Això llastava l’arrencada d’uns noticiaris que ara han quedat reduïts a la mínima expressió. Els esports també eren marca de la casa, però han passat a un segon pla.