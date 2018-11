Dazn aterrarà a Espanya el 2019 amb l'emissió de MotoGP

La plataforma per 'streaming' Dazn desembarcarà a Espanya el 2019 i ja compta amb un primer reclam: MotoGP. Segons han anunciat avui tant el servei com Dorna, propietària de la competició, les pròximes quatre temporades de MotoGP (del 2019 al 2022) es podran veure en aquesta plataforma coneguda popularment com el 'Netflix dels esports'. D'aquesta manera, Movistar+, que havia emès la competició durant els últims cinc anys, es queda sense el drets d'emissió de MotoGP.

En l'àmbit europeu, Dazn només opera a Àustria, Alemanya, Suïssa, el Regne Unit i Itàlia, però la plataforma està en ple procés d'expansió. Segons han explicat, després de comprar els drets de MotoGP la seva intenció és començar a funcionar a Espanya el 2019. La compra per part de Dazn no implica que MotoGP desaparegui completament de l'oferta d'altres operadors, ja que segons indica la plataforma existeix la possibilitat d'arribar a acords puntuals.

Gràcies a l'acord signat amb Dorna, Dazn també tindrà el drets d'emissió de les categories de Moto2, Moto3 i MotoE. Segons ha indicat Manuel Arroyo, director de 'managing' de Dorna Sports, "aquest acord suposa una combinació de retransmissió en 'streaming' líder en tot el món, contingut 'on demand' i una cobertura en obert que canviarà la manera en què la nostra audiència espanyola podrà accedir als continguts de MotoGP".

El motor és el primer pas de la trajectòria que vol començar Dazn a Espanya. La plataforma, però, ja ha sumat un nou actiu: els drets per emetre la Premier League a Espanya, una competició que fins ara també explotava Movistar+. S egons el conseller delegat de Dazn Group, Simon Denyer, abans de l'arrencada de les emissions, la plataforma té previst anunciar la compra de drets d'emissions d'altres esports de primera línia.

Dazn funciona amb un sistema de tarifa plana –amb un preu inicial de 9,99 dòlars– que permet accedir al seus serveis a través de diferents dispositius connectats, com televisors, telèfons, tauletes, videoconsoles i ordinadors.