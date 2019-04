Fakelàndia: dels menús vegans imposats pel Pacma al megàfon d'Abascal

260x366 Abascal, en el muntatge fotogràfic de Pepo Jiménez que ha voltat a les xarxes Abascal, en el muntatge fotogràfic de Pepo Jiménez que ha voltat a les xarxes

'OK Diario' publica que el Pacma vol suprimir la carn dels menjadors escolars. És una mentida, com ha demostrat la plataforma col·laborativa Comprobado, en la qual participa l'ARA. El partit animalista proposa que hi hagi un menú amb opció vegetariana o vegana per als que adopten aquesta dieta. No hi ha cap declaració pública que permeti inferir la voluntat de retirar obligatòriament la carn dels menús infantils, però a 'OK Diario' li interessa dibuixar un panorama on el veganisme s'imposa per pebrots (amb perdó per l'acudit fàcil). És la mateixa trampa, de fet, que aplica la caverna quan es diu que a Catalunya es multa per retolar en castellà. I no: es fa per no fer-ho almenys en català, que és diferent. Comprobado ha desmuntat recentment una altra informació que corria per les xarxes: la imatge de Santiago Abascal adreçant-se a una multitud amb un megàfon agafat al revés, per la part que expel·leix el so. Es tracta d'un muntatge de Pepo Jiménez a partir d'una fotografia on es veu el líder ultradretà amb el megàfon en posició correcta. Es tractava de suggerir que Abascal no era precisament molt llest, però no era una imatge real, sinó humorística.

Conspiranoia

YouTube es va convertir en un involuntari amplificador de les teories conspiratòries sobre l'incendi de Notre-Dame. El seu algoritme anti 'fake news' va jugar una mala passada a la plataforma: imatges del foc a la catedral, com que s'assemblaven a les de l'11-S pel fum, remetien a pàgines d'enciclopèdies sobre els atemptats de Nova York. Google ja ha corregit l'error, però ha evidenciat –una vegada més– que els automatismes, si més no de moment, difícilment poden suplir la feina d'un editor humà.