Exigeixen que "plegui immediatament" la consellera del CAC Eva Parera, que ha fitxat per Manuel Valls

Els comuns han demanat aquest dimecres a la consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) Eva Parera que "plegui immediatament". Ho fan després que hagi transcendit que formarà part de la candidatura de Manuel Valls en les eleccions municipals a Barcelona. Segons ha argumentat la diputada Marta Ribas des del Parlament, aquest fet "trenca amb la necessitat de neutralitat política" exigida als consellers de l'òrgan regulador audiovisual i amb el "prestigi" de la institució. Ribas ha assegurat que així ho han traslladat tant a la mesa del Parlament com al president del CAC mitjançant una carta.

Parera, que va accedir al càrrec com a quota d'Unió, ha tibat al màxim en els últims temps el règim d'incompatibilitats de l'ens regulador. La que va ser senadora pel partit de Duran i Lleida durant dues legislatures ha estat participant en tertúlies a Onda Cero tot i que l'article 6 de la llei del CAC explicita que "els membres del Consell no poden exercir activitats professionals de cap mena" en mitjans audiovisuals. La consellera ha defensat aquestes participacions dient que eren ocasionals i no remunerades. El CAC, en tot cas, no va obrir expedient a Parera.

L'organisme sí que va estudiar, en el seu moment, si Daniel Sirera vulnerava la neutralitat de l'article 6 de la llei del CAC. Ho va fer a instàncies d'una carta de la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, que criticava l'exdiputat popular per carregar contra Mònica Terribas des del seu Twitter. Sirera, a més, havia estat vehement a les xarxes socials, amb piulades en què contestava un missatge de Lluís Llach (“Demà deixem els carrers de Barcelona buits. Que els voltors no hi trobin menjar”) amb la resposta “Prefereixo ser voltor que carronya”. O amb tuits com: “Avancen la cassolada una hora per coincidir amb el missatge de SM el Rei. #Paletos ”.