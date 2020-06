La BBC nomena un especialista en màrqueting com a nou director general

Renovació interna a la BBC. La corporació pública britànica ha anunciat aquest divendres el nomenament de Tim Davie, de 53 anys, com a nou director general de l’entitat, un home de la casa des del 2005. Davie ja va ocupar el càrrec, en funcions, durant un breu període, entre l'any 2012 i 2013, quan va substituir George Entwistle, que va dimitir aleshores a causa de l’escàndol d’abusos sexuals que, durant anys, va cometre una de les figures més populars de la cadena, Jimmy Savile, un depredador amb centenars de víctimes a les seves espatlles al llarg de més de tres dècades. Davie substituirà l’actual màxim responsable de la BBC, Tony Hall, a partir de l'1 de setembre.

L’aposta per Davie, un home que es confessa "amb un ADN comercial", s’inscriu en un horitzó de canvis imparables, no només en la BBC a nivell del Regne Unit, sinó també davant dels reptes globals als quals ha de fer front la indústria, amb la irrupció de tota mena de plataformes que emeten en streaming, que esdevenen grans competidors en un mercat cada cop més fragmentat. De fet, per posicionar-se en la lluita pel pastís, durant el seu mandat Tony Hall ha sigut el responsable del llançament de Britbox , la plataforma per competir amb Netflix, Amazon i altres serveis semblants.

El nomenament de Davie, però, ha decebut els que esperaven que la corporació designés per primera vegada una dona per a la màxima responsabilitat. Charlotte Moore, directora de continguts, també figurava entre les aspirants. Toni Hall va anunciar al gener la seva renúncia al càrrec dos anys abans que finalitzés el seu contracte, obrint així la carrera per la sucessió.

En un breu comunicat, Davie ha assegurat sentir-se "honorat" pel nomenament. "Aquest ha estat un moment crític per al Regne Unit –deia– i els últims mesos han demostrat com d’important és per a la gent la BBC. La nostra missió no ha sigut mai més rellevant, important o necessària, tinc un profund compromís amb els continguts de màxima qualitat i imparcialitat". Però Davie també admet, explícitament: "Haurem d’accelerar el canvi de manera que donem servei a tots els nostres públics en aquest món en ràpid moviment". Canvis que implicaran sacrificis de personal.

Davie es va unir a l’equip directiu de la BBC el 2005 provenint de les divisions comercials i de màrqueting de Procter & Gamble i PepsiCo. Fins ara, de fet, ha ocupat aquesta àrea de la corporació, factor que ha estat decisiu a l’hora de la tria. Home de perfil baix, fins i tot quan va assumir provisionalment la direcció general entre el 2012 i el 2013, el més a prop que ha estat mai de cap escàndol ha sigut el seu costum de comparèixer de forma més o menys quotidiana a la feina sense corbata, hàbit pel qual no li van mancar crítiques com a director general provisional.

Inicialment, va ser el director d'àudio i música de la BBC fins al 2008 per, posteriorment, traslladar-se a la divisió BBC Worldwide, branca de la corporació que després es va convertir en BBC Studios, l'àrea responsable de comercialitzar els programes de la corporació arreu del món.

Guerra contra el govern

El nou futur de Davie vindrà marcat per la guerra soterrada que es viu de fa temps entre el govern de Boris Johnson i la corporació, especialment la secció d’informatius, dividida entre una línia crítica i una de molt més dòcil davant de la pressió de Downing Street.

En aquest sentit, l’exemple més recent ha estat la censura que es va fer la setmana passada des de la direcció a la periodista Emily Maitlis, acusada de parcialitat, després que en l’obertura del programa que dirigeix, Newsnight, de BBC2, dediqués un comentari molt dur, però compartit per bona part de la població britànica, a la decisió del primer ministre de no cessar el seu màxim assessor, Dominic Cummings, després que se saltés el confinament a finals de març viatjant fora de Londres més de 260 quilòmetres.

Informatius, de fet, és una de les patates calentes que Hall deixa a Davie. El mes de gener, l’aleshores director general, va anunciar que en els dos anys vinents havia de reduir en 80 milions d’euros el pressupost de la divisió i fer front a la supressió de 450 llocs de treball. Arran de l’esclat de la pandèmia, però, Hall va suspendre la mesura argumentant la necessitat d’oferir la màxima informació en uns moments tan crítics per al país.

Probablement, però, la tasca més rellevant que haurà d’emprendre el futur màxim responsable de la BBC és la negociació de l’anomenada Carta Reial de la corporació, que regula tant l'estatus de l'ens com, de manera molt destacada, la forma prioritària de finançament. En aquest sentit, sobre la BBC pesa l'amenaça feta pel govern de Boris Johnson de despenalitzar el no pagament de la llicència –160 euros a l'any– que totes les llars britàniques estan obligades a satisfer –amb l'excepció dels pensionistes– per tenir-hi accés legal. Una excepcionalitat que acaba el mes d’agost i que obeeix la previsible baixada de fons a la qual es pot veure abocada la cadena pública els pròxims mesos. Per tenir idea del xoc que pot representar la despenalització, cal recordar que e n l'exercici 2019-2020, la BBC ingressarà per la llicència 4.186 milions d'euros.

En principi, fins al 2027, els comptes de la BBC estan assegurats a través de la Carta Reial, que expira aleshores. Però l’inici de la nova negociació i d’una revisió parcial s’haurà de fer a partir del 2022. Llavors es condicionaran els mitjans i la necessària renovació que Davie haurà de posar en marxa, intentant la quadratura del cercle: mantenir el prestigi i la qualitat dels informatius i dels programes amb menys recursos, atraure una audiència jove que cada cop opta per altres vies més diverses per consumir televisió, i continuar sent un referent no només a tot el país sinó a tot el món. La seva experiència com a corredor de maratons li pot resultar més que imprescindible. De moment, com un gest que pot aventurar sacrificis més grans, ha acceptat reduir-se el sou. Era fins ara el directiu més ben pagat de la cadena, amb 645.000 lliures anuals. En cobrarà poc més de 500.000.